البيت الأبيض: إدارة ترامب تريد تثبيت تخفيضات ضريبية و10% للطبقة المتوسطة

واشنطن – رويترز

قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض اليوم الجمعة إن إدارة ترامب تسعى للكشف عن خطة خفض ضريبى ثانية فى سبتمبر من المرجح أن تتضمن تثبيت عدد من التخفيضات الضريبية إلى جانب خفض ضريبى محتمل بنسبة 10% للطبقة المتوسطة.

وقال كودلو فى مقابلة مع فوكس بيزنس نتورك، وفقا لمقتطفات بثتها الشبكة، "نرغب فى خفض ضريبى 10% للطبقة المتوسطة، ونود أن أن ندعم بعض التخفيضات الضريبية الأخرى ونجعلها دائمة."

وأضاف "من المرجح إعلانها فى وقت ما من سبتمبر."

يخوض ترامب الانتخابات من أجل الفوز بفترة رئاسية ثانية فى الثالث من نوفمبر.

وكان مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) قد قال اليوم الجمعة إن الإنتاج الصناعى للولايات المتحدة انخفض 0.3% فى يناير، إذ ضغط طقس دافئ على غير المعتاد على إنتاج المرافق وأبطأت شركة بوينج إنتاج الطائرات المدنية.

وقال مجلس الاحتياطى إن إنتاج الصناعات التحويلية هبط 0.1% فى يناير، بما يتماشى مع التوقعات، لكن إنتاج ديسمبر جرى تعديله بالخفض إلى زيادة 0.1% من ارتفاع 0.2% فى القراءة السابقة.

وروجع الناتج الصناعى الكلى لديسمبر بالخفض إلى تراجع 0.4% بدلا من نزول 0.3 %.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الناتج الصناعى 0.2% فى يناير، مع توقع هبوط إنتاج الصناعات التحويلية 0.1%، وعلى أساس سنوي، نزل إنتاج المصانع 0.8% فى يناير، تمشيا مع انخفاض سنوى فى الإنتاج الصناعى الكلي.

وتراجع إنتاج المرافق بالولايات المتحدة 0.4 بالمئة فى يناير بعد هبوط 6.2% فى ديسمبر، بينما ارتفع إنتاج المناجم 1.2% فى يناير بعد زيادة 1.5% فى الشهر السابق.

من ناحية أخرى، يبدو أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين شهد مزيدا من التباطؤ فى يناير، إذ تراجعت المبيعات بمتاجر الملابس بأكبر وتيرة منذ 2009، مما قد يزيد المخاوف حيال قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو بوتيرة معتدلة.