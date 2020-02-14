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البدء فى أعمال رصف وتسوية طريق مدخل نجع مكى فى مدينة الطود بالأقصر

الجمعة، 14 فبراير 2020 11:12 ص
البدء فى أعمال رصف وتسوية طريق مدخل نجع مكى فى مدينة الطود بالأقصر تسوية طريق مدخل نجع مكى
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق رجال مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، في أعمالهم بقيادة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة، وذلك لتأهيل ورفع كفاءة طريق مدخل نجع مكى الغربي، حيث تقوم إدارة الحملة الميكانيكية بالتنسيق مع إدارة النظافة والتجميل بالمركز، وذلك بإشراف على سيد صادق نائب رئيس المركز، بقص وقطع الأشجار المرتفعة بالطريق بعد الانتهاء من ردم وتسوية الطريق وإنشاء طريق يمتد من رصيف محطة سكة حديد الطود ووضع طبقة خرسانية بالطريق، وذلك تيسيراً على الوفود الشبابية بقطار مخصوص الشباب أثناء زيارتهم لمدينة الطود وخاصةً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن قرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين رئيس القرية، قام قسم الحدائق والبساتين بالقرية بقص وتهذيب الأشجار العالية والمرتفعة المتداخلة بأسلاك الكهرباء بالطريق السريع القاهرة أسوان، حيث جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالاهتمام بكافة الطرق والشوارع والميادين والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري المشرف للخدمات المقدمة.

وكان قد صرح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على تطوير رصيف محطة الطود والطرق المؤدية للمحطة، وذلك بعد الدعم الكبير الذى حصلت عليه المحطة مؤخراً بموافقة وزير النقل على وقوف قطارات الشباب فى المحطة خلال فترة رحلات "اعرف بلدك" لدعم شباب المحافظات المختلفة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس مدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه عقد مؤخراً لقاء مع عبد السميع سيد أحمد رئيس تفتيش محطات الأقصر للسكك الحديدية، ومحمود شحات رئيس حركة المراقبة، وسيد حامد رئيس قسم بلوكات بأرمنت، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود رزق، وعلى سيد صادق نائبى رئيس المركز، وعبد المنعم درويش مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمركز، وذلك لبحث التطورات برصيف محطة الطود والطرق المؤدية إلى المحطة.

 

مدينة الطود تواصل أعمالها بتأهيل وتسوية طريق مدخل نجع مكى الغربي بالأقصر (2)
 
 
مدينة الطود تواصل أعمالها بتأهيل وتسوية طريق مدخل نجع مكى الغربي بالأقصر (3)

الاقصر

اخبار الاقصر

تاهيل طريق مدخل نجع مكى الغربى

اخبار مصر اليوم

دعم قطارات الشباب بالاقصر

اخبار اليوم

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