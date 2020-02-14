سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الالتزام بمعايير غسل اليدين بالمطارات يقلل انتشار الأمراض والأوبئة بنسبة 69٪

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:00 م
الالتزام بمعايير غسل اليدين بالمطارات يقلل انتشار الأمراض والأوبئة بنسبة 69٪ غسل اليدين-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أوضحت نتائج دراسة جديدة، أن الالتزام بمعايير النظافة الشخصية المناسبة في المطارات، يمكن أن يقلل من خطر حدوث وباء محتمل وانتقال الأمراض والفيروسات، بنسبة تتراوح بين 24 و 69 ٪.
 
ومع اندلاع فيروس كورونا في الصين، وتفشيه فى أجزاء أخرى من العالم، اقترحت دراسة حديثة تنفيذ استراتيجيات الحد من الأمراض مثل النظافة المناسبة لليدين في المطارات في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمكن أن يكون فعالاً في الوقاية من العدوى وانتشار الأمراض. 
 
وحللت دراسة نشرت في مجلة "Risk Analysis"، تأثير تطبيق استراتيجيات الحد من الأمراض في المطارات في أنحاء مختلفة من العالم، واكتشفت الدراسة أن زيادة مشاركة المسافرين مع النظافة الشخصية المناسبة في جميع المطارات لديها القدرة على تقليل خطر حدوث وباء محتمل  بنسبة 24-69٪.
 
وحدد الباحثون أن استراتيجيات غسل اليدين ، يمكن أن ينخفض معها ​​خطر الوباء بنسبة تصل إلى 37 ٪، و تشير الدراسة أيضًا إلى أنه إذا تم تطبيق ممارسات غسل اليدين المتزايدة في عشرة مطارات رئيسية ، فسيكون لذلك تأثير كبير على تقليل انتشار الفيروسات.
 
هذه المطارات العشرة ليست مجرد مواقع تشاهد أعدادًا كبيرة من الركاب ، ولكنها أيضًا تربط المسافرين مع وجهات في جميع أنحاء العالم، و تشمل تلك المطارات لندن هيثرو ولوس أنجلوس إنترناشونال وجون ف. كينيدي وتشارلز ديجول ودبي إنترناشونال وفرانكفورت وهونج كونج إنترناشونال وبكين كابيتال وسان فرانسيسكو وأمستردام شيفول.
 
 
 
تحتوي المطارات أيضًا على العديد من الأسطح الملوثة للغاية والتي يلمسها المسافرون في كثير من الأحيان ، بما في ذلك شاشات تسجيل الوصول ذات الخدمة الذاتية ، والمساند  ، وأزرار  المياه ، ومقابض الأبواب ، والمقاعد وطاولات، والدرج. بالإضافة إلى زيادة وتيرة تنظيف المناطق العامة وتعقيمها ، فإن استخدام آداب السعال المناسبة ، وارتداء أقنعة الوجه وممارسات النظافة الصحيحة للأيدي، هي الإجراءات الأكثر شيوعًا التي يمكن أن يعتمدها المسافرون .
 
وأوضحت الدارسة انه إذا زادت نظافة الأيدي في جميع المطارات من 20 ٪ إلى 30٪ ، عن طريق زيادة القدرة و الوعي بغسل اليدين ، فإن تأثير الأمراض المعدية المحتملة سيكون له تأثير عالمي أصغر بنسبة 24 ٪.
 
 
 

غسل اليدين

الفيروس

الالتهاب

انتقال العدوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة