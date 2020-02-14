"الأوقاف" توضح حقيقة إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة

كتبت هند مختار

نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها إلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة للتأكد من حضورهم وأدائهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام الأئمة بتسجيل فيديو لخطبة الجمعة، وأن الوزارة لم تصدر أي توجيهات أو مقترحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن لديها العديد من الآليات الرقابية، منها إجراء تفتيش إداري دوري على كافة المساجد، فضلاً عن إجراء تفتيش دعوي على الأئمة، لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية، دون اللجوء إلى تسجيل الخطبة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء الخطبة.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للحكومة إنه فى إطار حرص الوزارة على تدريب وتثقيف الأئمة، فقد تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير2019، وكذلك تنفيذ 27 برنامجاً تدريبياً متخصصاً، بالإضافة إلى الدورات التدريبية للأئمة والواعظات لمعالجة القضايا السكانية، وتنظيم الأسرة، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وغير ذلك من البرامج التدريبية المتنوعة.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام .