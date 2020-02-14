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الجمعة، 14 فبراير 2020 05:24 م
خالد صلاح
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الأغذية العالمى يقدم مساعدات فى جبل مرة بدارفور للمرة الأولى منذ عقد

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:00 م
الأغذية العالمى يقدم مساعدات فى جبل مرة بدارفور للمرة الأولى منذ عقد دارفور
أ ش أ

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لأول مرة منذ عقد، قدم برنامج الأغذية العالمى مساعدات غذائية لنحو 6 الأف من النازحين فى قريتى "أجا" و "بولاي" فى محلية "شمال جبل مرة"، بوسط دارفور (غرب السودان)، وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" فى السودان، فى بيان، اليوم /الجمعة/ - أن وكالات إنسانية قامت بمهمة استكشافية فى المنطقة، حددت خلالها الاحتياجات الإنسانية الرئيسية، لافتا إلى أن "أجا" هى إحدى القرى فى جبل مرة فى وسط دارفور، التى زارتها الوكالات الإنسانية فى نوفمبر 2019 لأول مرة منذ 13 عاما.


وأوضح أن حوالى 25 ألف شخص يعيشون فى منطقة أجا، وأن الشركاء فى المجال الإنسانى نشروا فريقا لتقييم الاحتياجات فى أجا وبولاين، ونتيجة للتفاوض المكثف مع "جيش حركة تحرير السودان"، تم الاتفاق على تسهيل مشاركة موظفى الوزارات الفنية السودانية فى فرق تقييم الاحتياجات، كما نشرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة فريقا لتسجيل الأشخاص المقيمين فى المنطقتين المستهدفتين.


وأضاف مكتب "أوتشا" - "أنه تم تحديد احتياجات المساعدة الإنسانية الطارئة فى جميع القطاعات تقريبا وتمكنت إدارة النقل العام من التحقق من 6 الأف شخص فى كلا الموقعين"، لافتا إلى أن الفريق الإنسانى فى وسط دارفور يعمل مع السلطات الحكومية (العناصر العسكرية والمدنية على حد سواء)، ومع "جيش تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور" والفصائل الأخرى، لتمكين الفرق الإنسانية فى مناطق أخرى فى جبل مرة.


وذكر أنه مكتب تنسيق الشئون الإنسانية والشركاء، وضع جدولا مؤقتا لبعثات الاستكشاف وتقييم الاحتياجات فى مختلف المناطق حتى مايو القادم، متوقعا أن تصل هذه المهام إلى أكثر من 100 ألف شخص لتحديد احتياجاتهم الإنسانية، ومن ثم تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة المطلوبة.


دارفور

برنامج الأغذية العالمى

السودان

الأمم المتحدة

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