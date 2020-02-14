اعترافات تشكيل عصابى فى النزهة: "كنا بنسرق شنط الستات المريشة بس"

كتب عبد الله محمود

اعترف 3 عاطلين خلال تحقيقات النيابة العامة، التي باشرتها معهم نيابة النزهة بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بتكوينهم تشكيل عصابى، لسرقة المواطنين، وأنهم بدأوا ممارسة الأعمال الإجرامية منذ ما يقرب من عام، مضيفين أنهم اتخذوا من دائرة قسم شرطة النزهة، مكانا لهم لسرقة المواطنين.

وأضاف المتهمون، أنهم كانوا يترصدون ضحاياهم من السيدات الأثرياء "المريشة"، اللاتي كن يحملن حقائب يد نسائية فخمة، موضحين أن ذلك راجع إلى أن هذه الحقائب دائما ما تكون بها الكثير من المستلزمات النسائية اللاتي يستخدمهن باهظة الثمن، بالإضافة المبالغ المالية، والهواتف المحمولة، وأنهم كانوا يسرقوا هذه النساء فقط كونهم من الأثرياء، لافتين أنهم لم يقوموا فى أى مرة بسرقة شخص أو سيدة ممن تظهر عليهم علامات الفقر.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح ـ دائرة القسم ، اشتبه في دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ماركة بوكسر سوداء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص ، وأمكن استيقاف الدراجة وضبط مستقليها وتبين أنهم كل من "أ.م.ع" 27 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم13780 لسنة2015م المرج "مخدرات" ( قائد ومالك الدراجة) و"ح.خ.ن" 23 سنة ميكانيكي سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 11606 لسنة 2015م المرج " سلاح " والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 1/6/2015م ، و"ع.ع.س" 25 سنة عاطل وبحوزتهم المضبوطات التالية" طبنجة صوت تركي الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح ابيض " مطواة "، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها ( مبلغ مالي 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض ،ساعة يد ، 2 هاتف محمول، بعض المتعلقات الشخصية ).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من "س.م.ف" 59 سنة محامية بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليها تعرفت علي المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بذات الإسلوب، واعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية " "ن.أ.ب"27 سنة صاحب محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المرج ومقيم بذات العنوان وأقروا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها علي متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات، واتهموهم بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين