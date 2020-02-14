استجابة لسبيها علينا .. محافظ الشرقية اشهار مركز شباب لأهالى قرية الحجازية

الشرقية - إيمان مهنى

استجاب الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، لعدد من شكاوي المواطنين عبر مبادرة اليوم السابع " سبيها علينا "، منها الموافقة علي إشهار مركز شباب نوعي لقرية الحجازية بمركز فاقوس، ويعيد صرف مقررات تموينية لأسرة بديرب نجم و صيانة منزل لأسرة في الحسينية

وأوضح المحافظ، أنه بشأن " أهالي قرية الحجازية بالشرقية يطالبون تشغيل مركز شباب مهجور من 5 سنوات"، التابعة لمركز فاقوس من غلق مركز شباب القرية منذ ٥ سنوات، هذا وبالاتصال بمديرية الشباب والرياضة أفادتنا أن مركز الشباب صدر له قرار دمج رقم ٧٤ لسنة 2015 والصادر بتاريخ 27/ 7/2015 والمتضمن دمج 25 مركز شباب ومنهم مركز شباب الحجازية الذي صدر قرار دمجة علي مركز شباب منشأة أبو عامر وتم تقديم طلب بالفعل بعمل مبادلة لأرض مركز الشباب بأرض أحد مواطني القرية وتم تشكيل لجنة من مديرية الشباب ومديرية الاسكان والمحافظة لإتمام إجراءات عملية البدل وعند نزول اللجنة علي الطبيعة وجدت أن مساحة مركز الشباب علي الطبيعة 2 قيراط وعلي الورق 6 قيراط مما أدي إلي إيقاف إجراءات النقل ويمكن لأهالى القرية التقدم للجهة الإدارية بطلب لإشهار مركز شباب نوعى خدمات مجتمعية على وفق قرار وزير الشباب والرياضة رقم 41 لسنة 2019 وذلك علي المقر الذى كان مشهر علية المركز قبل صدور قرار بالدمج.

وردا علي ما نشر بموقع "اليوم السابع " تحت عنوان " سيبها علينا.. قارئ بقرية الزنكلون يشكو من إيقاف البطاقة التموينية دون سبب " ، بالاتصال بمديرية التموين والتجارة الداخلية أفادتنا أن المواطن م.م.هـ له بطاقة تموينية برقم ١١٣٠٠١٠٠١٨٢٦ بعدد 6 أفراد خبز المواطن المذكور وزوجته وأولادة الاربعة والبطاقة سارية الصرف في الخبز فقط ومتوقفة عن صرف التموين تطبيقا لقرار لجنة العدالة الاتماعية نظرا لوجود فاتورة استهلاك عالي للمحمول وعلي المواطنة التقدم بالمستندات اللازمة للمديرية والتي تثبت أحقيتة وسيتم اتخاذ اللازم في ضوء المستندات المقدمة.

وبالاتصال برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بخصوص شكوي أهالي قرية الحلواني محرومة من الخدمات أفادتنا أن قرية الحلواني تابعة لقرية ديرب السوق ومشروع الصرف الصحي تم استكماله و القريه تبعد عن محطة رفع ديرب السوق بمسافة حوالي ٧٠٠م والقرية تقع داخل الحيز العمراني واسمها علي خريطة الحيز العمراني (عزبة أحمد قاسم ) والشهيرة بقرية الحلواني التابعة لديرب السوق مركز ديرب نجم والقرية بها كهرباء وشبكة مياة تابعة لقطاع كهرباء ديرب نجم فضلا عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بديرب نجم جاء ذلك ردا علي مانشر بموقع "اليوم السابع " تحت عنوان (أهالي منازل الحلواني الشرقية يشكون رق منازلهم بمياة المجاري ).

وايماء لما نشر بموقع" اليوم السابع " تحت عنوان " سيبها علينا ..مأساة أسرة بالشرقية تحلم بترميم منزلها لحمايتهم من البرد " ، هذا وبالاتصال بمديرية التضامن الاجتماعي أفادتنا أنه قد صدر للأسرة عدد ٢فيزا كرامة للام والابن لكل فيزا قدرها ٤٤٧ جنية شهريا وإجمالي الدخل ٨٩٤ جنية شهريا وتم عمل بحث للحصول علي مساعدة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وقامت جمعية مصر الخير بتسقيف المنزل ولم يتم استكمال المباني وسيتم الاستكمال في المرحلة الثانية.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.