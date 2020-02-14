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ارتفاع كبير فى معدلات التضخم بالسودان الشهر الماضى

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:16 ص
ارتفاع كبير فى معدلات التضخم بالسودان الشهر الماضى رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك
أ ش أ

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سجل معدل التضخم فى السودان، لشهر يناير الماضى، ارتفاعا كبيرا مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2019، إذ بلغ فى يناير 64,28%، مقارنة بـ 57,01% لشهر ديسمبر.
وذكر الجهاز المركزى للإحصاء بالسودان، فى بيان مساء الخميس، أن هذا الارتفاع سببه زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، خاصة أسعار الخبز والحبوب، والألبان، والجبن، والبيض، والسكر، إضافة إلى أسعار السيارات، وقطع الغيار، وتعريفة النقل.
وبلغ معدل التضخم فى المناطق الحضرية 56,71% مقارنة بـ 50,34%، وبلغ فى الريف 69,96% مقارنة بـ 61,64%.

وأصبحت الأزمة الاقتصادية ملحة فى ظل نقص الخبز والوقود مرة أخرى. واجتمعت القيادات العسكرية الكبيرة فى السودان يوم الاثنين لبحث الأزمة.

وتحاول الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يتعجلون رؤية تحسن في مستويات المعيشة.

وتحاول أيضا التغلب على القيود التجارية المرتبطة بإدراج السودان على قائمة أمريكية للبلدان الراعية للإرهاب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن السودان قد يرفع من القائمة لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك.

 

السودان

عبد الله حمدوك

التضخم فى السودان

معدلات التضخم

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