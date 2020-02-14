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ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:38 م
ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، بقيمة جنيهين، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1576 دولار، بسبب الإقبال على الملاذات الامنه تخوفا من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.
 
 هذا الارتفاع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب فى مصر اليوم الجمعة 688 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر.

أسعار الذهب اليوم.

 

عيار 18 يسجل 589 جنيها للجرام
 
عيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل 786 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب اليوم 5504 جنيها
 
أوقية الذهب 1576 دولار
 
ويعد الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.
 
ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.
 
وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 

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