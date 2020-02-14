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اتحاد المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

الجمعة، 14 فبراير 2020 04:26 م
اتحاد المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018 عمومية اتحاد المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد عبيد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية والأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد أجرى تنقية لكشوف المعاشات من الأعضاء غير المستحقين، مثل حالات الوفاة، حيث أصبحت دفعة فبراير 2020، حوالى 96 ألف مستفيد، على الرغم من الزيادة الجديدة للمعاشات، والتى تصل إلى 1500 عضو فى الدفعة الواحدة، مشيرا إلى أن الدفعات نصف الشهرية بلغت 12.3 مليون جنيه خلال 2014، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارات بزيادة المعاشات خلال 6 أعوام، لتصبح من 500 جنيه إلى 800 جنيه، فى 2018، وجارى زيادته إلى 1000جنيه، بدءا من الدفعة لشهور 4،5،6 لعام 2020.

وأضاف عبيد، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، لاتحاد المهن الطبية، أنه تم صرف إجمالى معاشات من عام 2013 وحتى عام 2018، 720 مليون و571 ألف و461 جنيه، بزيادة قدرها 411 مليون و788ألف و453 جنيه، عن عام  2013، كما بلغ إجمالى قيمة الإعانات المنصرفة خلال الفترة نفسها 14 مليون و409 ألف و446 جنيه، بنهاية عام 2018.

وتابع: وفى مجال الاستثمارات فقد حقق الاتحاد طفرة كبيرة فى استثمار أموال صندوق الإعانات والمعاشات، حيث تضاعفت إجمالى الأموال المستثمرة وزادت حوالى 1.9 مليار جنيه خلال عام 2013، إلى 3.9 مليار جنيه فى 31  ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه بنسبة 105 % بمتوسط سنوى قدره 17.5% سنويا، وهو بمعدل غير مسبوق ولم يتم تحقيقه فى المؤسسات المثيلة، وهو ما ساهم فى زيادة المعاشات.

وتتطرق العمومية لبحث أزمة الاستثمارات لأموال اتحاد المهن الطبية، وذلك بعد وجود أزمة بسبب صفقة شراء 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالي تكلفه وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادهم بشكل كامل لأحد الموردين  "أردني الجنسية"، دون استلام الاتحاد أى دفعة من العجول، حتى الآن، بالتزامن مع حصول الاتحاد على أحكام قضائية بالحبس ضد المورد "المختفي".

ويطرح الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، مجموعة من المقترحات لحل أزمات شركات الاتحاد، والتى من أبرزها: الاكتفاء بعضو واحد من مجلس الاتحاد، كمراقب داخل كل شركة، وباقى الأعضاء يتم ترشيحهم من خارج أعضاء مجلس الاتحاد، ومن خارج مجالس النقابات الأربعة، صرف أرباح ممثلي الاتحاد بالشركات، لصالح خزانة الاتحاد، ووضع حد أقصى لبدلات الحضور.


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