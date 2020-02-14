إقليم هوبى الصينى يعلن عن 116 وفاة جديدة و5 آلاف إصابة بسبب كورونا

رويترز

قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الإقليم الواقع فى وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس.

وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة فى هوبى، مركز التفشى، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

ومن جانبها، قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة فى تمويل هذه الاختبارات .

جاء ذلك فى مؤتمر عقدته المنظمة العالمية، الخميس، حول فيروس "كورونا المستجد"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف ريان، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين وصلت إلى 400 حالة إصابة .

وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة فى عدد الإصابات بالفيروس، فى إشارة منه إلى إعلان الصين، فى وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا فى البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة فى يوم واحد فى هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وأشارت القناة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد طالبت الصين اليوم، بأن تكون أكثر وضوحاً بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.