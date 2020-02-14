سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 05:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إقليم هوبى الصينى يعلن عن 116 وفاة جديدة و5 آلاف إصابة بسبب كورونا

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:01 ص
إقليم هوبى الصينى يعلن عن 116 وفاة جديدة و5 آلاف إصابة بسبب كورونا كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد فى الإقليم الواقع فى وسط الصين ارتفع بواقع 116 حالة يوم الخميس.

وتم اكتشاف 4823 إصابة جديدة فى هوبى، مركز التفشى، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.

ومن جانبها، قال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل ريان، إن المنظمة تحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات لاختبار عدة لقاحات ضد فيروس "كورونا المستجد" أو "كوفيد 19" كما أطلقت عليه المنظمة، مطالبة القطاعات الحكومية بالمشاركة فى تمويل هذه الاختبارات.

جاء ذلك فى مؤتمر عقدته المنظمة العالمية، الخميس، حول فيروس "كورونا المستجد"، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.

وأضاف ريان، أن المنظمة تركز الآن على اختبارات تكشف كيفية انتقال الفيروس، معلنا وصول حالات الإصابة خارج الصين وصلت إلى 400 حالة إصابة.

وأوضح أن المنظمة لا تتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة فى عدد الإصابات بالفيروس، فى إشارة منه إلى إعلان الصين، فى وقت سابق اليوم، قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن كورونا فى البلاد، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة فى يوم واحد فى هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وأشارت القناة، إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد طالبت الصين اليوم، بأن تكون أكثر وضوحاً بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

إقليم هوبى الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

17 فبراير.. إعلان نتيجة انتخابات تكميلية الجيزة وملوى رسميًا

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

رئيس الهيئة الأرمنية بمصر: لابد من ملاحقة مرتكبى إبادة الأرمن وإلزامهم بالاعتراف

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

حفيد مؤسس نادى الزمالك للاعبين قبل مواجهة الترجى: لا تستسلموا وننتظر اللقب

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

منع العاملين من التحدث للإعلام.. تعليمات هامة لـ"السكة الحديد" بعد واقعة الحمار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة