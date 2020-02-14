إصابة 8 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى الصالحية الجديد العام بشمال محافظة الشرقية، اليوم، 8 أشخاص من العمالية اليومية بالمزارع، مصابون بكدمات وسحجات، وتم إخطار النيابة العامة بالصالحية، برئاسة أحمد عبد الخالق مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفي الصالحية العام بوصول 8 من عمال اليومية مصابون بسحجات وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها الرائد شادي الكفراوي، رئيس مباحث الصالحية الجديدة، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بالمزارع ناحية شمال الشرقية، طريق " الصالحية الجديدة - القنطرة " وتبين أن الحادث وقع نتيجة نزول الشبورة المائية علي الطريق بكثافة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الأوسطى اتجاه الشروق قد شهد إصابة 8 من عمال اليومية، بسحجات وكدمات، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الأوسطى اتجاه الشروق، تم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس العام، وتم إخطار النيابة العامة بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد زكي، مساعد المدير الفرقة العاشر من رمضان، يفيد بلاغا بوقوع حادث بالطريق الأوسطى اتجاه الشروق.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 8 من العمال بسحجات وكدمات تم نقلهم إلى مستشفي بلبيس العام، لتلقى الإسعافات الأولية، وقام باستقبال الحالات وتقديم الخدمة لبطبية لهم، الدكتور أبو الفتوح عياد، مدير المستشفى.