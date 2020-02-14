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الجمعة، 14 فبراير 2020 03:27 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:16 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة إسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة بمركز وأدى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق" القاهرة - الاسكندرية" الصحراوي بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الايام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو حمص المركزي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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