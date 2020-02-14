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إصابة 20 شخصًا فى انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء حفل زفاف بالمنيا

الجمعة، 14 فبراير 2020 03:32 ص
إصابة 20 شخصًا فى انفجار أنبوبة بوتاجاز أثناء حفل زفاف بالمنيا انفجار إسطوانة بوتاجاز - صورة أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب 20 شخصًا فى قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل أثناء إقامة حفل زفاف، وتم نقلهم جميعا لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وانهارت "بلكونة" بفعل الانفجار.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة، بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفى بقرية مطاى البلد، كان مقاما بداخله حفل زفاف، ونتج عن ذلك إصابة 20 شخصا، تم نقلهم إلي مستشفيات المنيا العام والجامعي ومصر المحبة، وتقرر خروج الجميع عدا 3 هم: "صباح نور خلف" 25 عاماً، "أنوار جمال فتح الباب" 55 عاماً، ربة منزل، ومقيمتان ببندر مطاي، "شهد خلف عبدالله"، 5 سنوات، طفلة، مقيمة بقرية نزلة ثابت.

انتقل رجال البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية وقد تمكنوا من إخماد الحريق بمعاونة الأهالي، وجارٍ حصر التلفيات والتحري حول الظروف والملابسات.

وكان شهد مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادثين منفصلين الأول انقلاب سيارة محملة بعدد 400 أسطوانة بوتاجاز دون حدوث إصابات، بينما شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة المركز وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل 2 تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين من قوات إدارة تامين الطرق بفيد بانقلاب سيارة محملة بأسطوانات بوتاجاز بناحية الأحايوة دائرة المركز.

وانتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل محدده قيادة المدعو عبد الناصر ع م 60 سنة سائق ويقيم بناحية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام محملة بـ"400" أسطوانة بوتاجاز من مصنع بتروجاز لتعبئة الأسطوانات بذات الناحية اتجاه مستودع بوتاجاز أولاد خلف دائرة مركز دار السلام اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق " دون حدوث إصابات ".


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