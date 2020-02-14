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الجمعة، 14 فبراير 2020 06:33 م
خالد صلاح
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إزالات فورية لــ 48 حالة تعدٍ وبناء مخالف فى قرى ومدن مركز الفيوم

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:43 م
إزالات فورية لــ 48 حالة تعدٍ وبناء مخالف فى قرى ومدن مركز الفيوم إزالة التعديات
الفيوم رباب الجالي

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أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تنفيذ مركز ومدينة الفيوم لإزالات فورية فى المهد لعدد 48 حالة تعدٍ وبناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر فبراير الحالي، منها 20 حالة بأحياء المدينة، و28 حالة بقري العدوة وهوارة المقطع ودسيا وزاوية الكرادسة والعزب، مؤكدًا على تطبيق القانون بكل قوة لاستعادة أراضي الدولة وحق الشعب.

أوضح محافظ الفيوم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع أحياء المدينة نفذت حملات إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ بحي جنوب منها 10 حالات لشدات خشبية، وحالة بناء على أرض زراعية بنطاق الطريق الدائري، و5 حالات تعدٍ بحي غرب عبارة عن شدات خشبية على مسطح 310 متر، وكذا إزالة دور مخالف بمساحة 35 متر، و3 حالات تعدٍ بحي الجون عبارة عن إزالة أدوار مخالفة بإجمالي مسطح 215 متر، وإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بحي شرق بمساحة 2 قيراط.

وأضاف "الأنصاري" أن الحملات التى شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع الوحدات المحلية للقرى، أسفرت أيضاً عن إزالة 6 حالات تعدٍ بقرية العدوة على مساحة 4 قيراط، و9 حالات بقرية هوارة المقطع بمساحة 10 قيراط و18 سهم، و4 حالات بقرية دسيا بإجمالي مساحة 4 قيراط و18 سهم، و7 حالات داخل نطاق قرية زاوية الكرادسة على مساحة 9 قيراط و14 سهم، و 2 حالة تعدٍ بالعزب على مساحة 1 قيراط و 12 سهم.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على أنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

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الفيوم

محافظة الفيوم

حملات الإزالة بالفيوم

إسترداد أراضى الدولة

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