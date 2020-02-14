"أوقاف الإسكندرية" تطلق قافلة دعوية بمساجد الرمل

الإسكندرية أسماء على بدر

أطلقت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، وإشراف الشيخ حسن عبد البصير، مدير عام الدعوة، اليوم الجمعة، قافلة دعوية فى المساجد التابعة لإدارة الرمل تحت عنوان "عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية".

وأضاف البيان الصادر اليوم، إن القافلة الدعوية تحدث عن الأخلاق، وأكد على أنها لها أهمية كبرى فى الاسلام فالخلق من الدين كالروحي من الجسد فهو مقياس التدين الحقيقى.

وأشار "فالأخلاق هى معيار التفاضل بين الناس ولو لم يكن للأخلاق من شرفٍ" إلا أن الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بها لكفى ذلك فضلاً وشرفاً، وبين صلى الله عليه وسلم الغاية من بعثته والهدف من رسالته".

وتابع :"فالأخلاق هى مقياس تحضر الامم ورقيها كما قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا".

وكان قد أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة، أمس الخميس، عن تحدث الأئمة على فيروس كورونا الجديد وتوعية المواطنين، خلال خطبة الجمعة غدًا.

وجه الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة بالمديرية، على جميع الأئمة بجميع مساجد المديرية بالتنبية على المواطنين في الخطبة الثانية غدًا الجمعة، لتوعيتهم بالوقاية من مرض كورونا.

وأضاف أنه تم التنبيه على التوعية بمخاطر المرض وطرق الوقاية في الدروس الأسبوعية والأمسيات الدينية والمحاضرات بكافة الهيئات التي تتشابك مع المديرية.

وأوضح عبد البصير، أنه جاء ذلك ردا على المذكرة الواردة للمديرية من مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر، بشأن تفعيل دور المساجد في توعية المواطنين عن مخاطر مرض الكورونا والأعراض والإرشادات الواجب إتباعها لتلافي الإصابة بالمرض.