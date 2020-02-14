أوقاف الأقصر: تشكيل لجان للمرور على 11 مسجدا لمتابعة النشاط الدعوى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، تم اليوم الجمعة، تشكيل عدة لجان لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناء على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، اليوم الجمعة، والمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تلك اللجان قامت على مدار اليوم بالمرور على المساجد والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية، حيث أنه قد تم المرور على المساجد التالية:- "مسجد الإدريسي ومسجد النصر ومسجد السلام ومسجد على عبد الحليم ومسجد الرحمن بالزينيه قبلى" بمركز ومدينة الزينية، ومساجد "السوالم ومسجد الشباب الرضواني ومسجد الشيخ حسن بالمريس" بمركز ومدينة الطود، و"مسجد مصطفى زارع ومسجد الرحمن الطلمبات" بنجع الوحده بمركز ومدينة الطود، و"مسجد الرحمن الحاج صبرى بالعوامية" بمدينة الأقصر.