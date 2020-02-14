أوقاف الأقصر تشكل لجان للمرور على مساجد 4 مدن.. وإفتتاح مسجد بمدينة إسنا اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه ضمن سلسلة دعم النشاط الدينى والدعوى المكثف بمديرية أوقاف الأقصر، فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، وبناءاً على تعليمات وزير الأوقاف وتوجيهات محافظ الأقصر، تم تشكيل لجنة لمتابعة النشاط الدعوى والمرور على مساجد المدن المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لرواد المساجد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قرر تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ صلاح نور وكيل المديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة القرنة، والشيخ رضوان محمد خليل مدير الدعوة وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الطود، والشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة البياضية، والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة الزينية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، اليوم الجمعة، والمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق إختصاصه والوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت، وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

ومن المقرر أن تقوم مديرية الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، بافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية المساوية بالنمسا بمركز ومدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من بنائه وتشييده، حيث أناب الشيخ مصطفى الشاذلى مدير إدارة أوقاف النمسا بحضور حفل الافتتاح وارتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة المقبل داخل المسجد، حيث يقول وكيل أوقاف الأقصر، أن الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة، يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة وإن دل فإنما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلةً فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها، وذلك لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.