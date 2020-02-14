سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 04:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يوجه ضربة قاسية لتجار المخدرات.. ضبط 3 عاطلين في حملة مكبرة

الجمعة، 14 فبراير 2020 02:39 م
أمن القليوبية يوجه ضربة قاسية لتجار المخدرات.. ضبط 3 عاطلين في حملة مكبرة أحد المتهمين عقب إلقاء القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط "عاطل مسجل خطر"، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث ضبط بحوزته ( بندقية خرطوش - 4 طلقات من ذات العيار - كميه من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى –  هاتف محمول) .

98741
احد المتهمين

 

وأسفرت الجهود عن  ضبط " عاطل ، مسجل خطر" ، وذلك اثناء استقلاله سيارة ملاكى ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث عثر بحوزته على ( بندقية آلية - 3 طلقات من ذات العيار - كميه من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى –  هاتف محمول ) ، كما تم ضبط ( مسجل شقى خطر "سرقات عامة ) ، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته ( بندقية آلية - 3 طلقات من ذات العيار ) .

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة ، بقصد الإتجار والمبالغ المالية ، من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم ، تم اتخاذ كافة الادراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وتم اخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

63214
ضبط عاطل

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

 

 


ضبط 3 عاطلين

اتجار المخدرات

حملة أمنية

أمن القليوبية

اخبار عاجله

أخبار مصرية

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

قيادات الاقتصاد والإعلام يجتمعون غدا فى لجنة تحكيم احتفالية bt100

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

الـVAR وشه حلو على الزمالك قبل مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى.. الأبيض يتوج بالسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال.. وضربة جزاء محمود علاء تمنح أبناء ميت عقبة كأس الكونفدرالية بتعليمات حكم الفيديو

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

سوبر عابر للقارات.. قمة الترجى ضد الزمالك تتصدر أغلفة صحف قطر

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

فيديو.. الساعة بـ333 مليون دولار.. فاتورة العدوان على الطبيعة.. حقائق وأرقام كارثية

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

مركز السموم: التسمم بالأدوية أكثر الحالات ولدينا أمصال لدغات الثعابين والعقارب

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة