أمن القليوبية يوجه ضربة قاسية لتجار المخدرات.. ضبط 3 عاطلين في حملة مكبرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط "عاطل مسجل خطر"، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث ضبط بحوزته ( بندقية خرطوش - 4 طلقات من ذات العيار - كميه من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) .



احد المتهمين احد المتهمين

وأسفرت الجهود عن ضبط " عاطل ، مسجل خطر" ، وذلك اثناء استقلاله سيارة ملاكى ، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث عثر بحوزته على ( بندقية آلية - 3 طلقات من ذات العيار - كميه من مخدر الهيروين وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، كما تم ضبط ( مسجل شقى خطر "سرقات عامة ) ، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته ( بندقية آلية - 3 طلقات من ذات العيار ) .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة ، بقصد الإتجار والمبالغ المالية ، من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم ، تم اتخاذ كافة الادراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين ، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط ، وتم اخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

ضبط عاطل

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.