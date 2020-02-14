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أمن العراق يلقى القبض على إرهابى ويدمر نفقًا لداعش فى جبال بادوش

الجمعة، 14 فبراير 2020 08:00 م
أمن العراق يلقى القبض على إرهابى ويدمر نفقًا لداعش فى جبال بادوش عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

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ألقى جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اليوم الجمعة، القبض على إرهابى ودمر نفقًا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى جبال بادوش.

 

وقال المتحدث الرسمى باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب داهمت أوكارا لداعش فى سلسلة جبال بادوش، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على إرهابى مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب وتدمير نفق يتخذه عناصر "داعش" مخبأ.

 

أعلنت قيادة العمليات للجيش العراقى، اليوم الخميس، الحصول على معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف المدن الآمنة، فيما أشار إلى أن "القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق إلى أماكن حيوية فى الصحراء الأنبار".

 

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى فى بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)إن :"العمليات المشتركة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك مخططات لاستهداف المدن الآمنة منها بغداد والمحافظات الجنوبية".

 

وبشأن عمليات أبطال العراق، أشار الخفاجى إلى أن "قيادة عمليات الفرات الأوسط نفذت عمليات إنزال جوى مع قيادة طيران الجيش لاستهداف نقاط مهمة للإرهابيين".

 

ولفت إلى أن "قيادة عمليات الأنبار قامت أيضا بعمليتى إنزال جوى أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين على وفق معلومات استخبارية وأمنية"، مضيفاً أن "العملية انطلقت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي".

 

وتابع أن "الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة أدت إلى الوصول إلى أماكن لتخزين الغذاء والعتاد"، لافتاً إلى أن "للقيادة معلومات عن أماكن وجود الإرهابيين وأكداس العتاد وستواصل قواتنا الأمنية لملاحقة بقايا عصابات الإرهابية إلى حين تحقيق العملية أهدافها المنشودة".

 

وبين أن "القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق الى أماكن حيوية فى صحراء الأنبار"، موضحاً أن "العملية لا تزال مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها المنشودة".

 

وفى وقت سابق من صباح يوم أمس انطلقت عمليات أبطال العراق- المرحلة الأولى، لتطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية  - الأردنية من فلول عصابات داعش الإرهابية.

 

 


أمن العراق

أخبار العراق

القبض على إرهابى

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جبال بادوش

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