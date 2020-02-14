سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 فبراير 2020 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أمريكا تمنح "هواوى" ترخيصًا مؤقتًا بالولايات المتحدة لمدة 45 يومًا

الجمعة، 14 فبراير 2020 07:35 ص
أمريكا تمنح "هواوى" ترخيصًا مؤقتًا بالولايات المتحدة لمدة 45 يومًا هواوى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تمديد الترخيص المؤقت الممنوح لشركة "هواوى" لفترة 45 يومًا إضافيًا، وذلك للسماح للشركات الأميركية بإيجاد بدائل عن عملاق الاتصالات الصينى الذى ترى فيه الولايات المتحدة تهديدًا لأمنها القومى.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، فى بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن صلاحية الترخيص المؤقت، بموجب التمديد الجديد باتت سارية حتى 1 أبريل .. مشيرة إلى أنها بحلول ذلك الوقت ستدرس ما إذا كانت ستمدده مجددا أم لا. 
كانت إدارة ترامب أدرجت "هواوى" على قائمة سوداء فى مايو 2019، متهمة المجموعة بالعمل مع السلطات الصينية، فى قرار أجبر، بحكم الأمر الواقع، الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على إيجاد موردين آخرين لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرمجيات.


هواوى

أمريكا

دونالد ترامب

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

"التموين" توضح كيفية استخراج بطاقة التموين فى حالة فقدها أو تلفها

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

20 فبراير.. آخر موعد لتلقى عروض شراء بوابات استخراج تذاكر المترو آليًا

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

"الراكب الآلى" نجم سباق شرم الشيخ للهجن الخميس المقبل

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

شاهد نفق الجيزة بعد تطويره وتغيير سلالم المشاة قبل افتتاحه

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

أردوغان يحبس شعبه.. اتهام مليون و56 ألف مواطن تركى بالانتماء لمنظمة إرهابية

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

لجنة الفتوى توضح 4 أقوال عن الطريقة الصحيحة فى إدخال الميت القبر

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

"النقل العام" تدرس الرسوم المقترحة لأتوبيسات خطوط مدينة "15 مايو"

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

السجن المشدد عقوبة شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

رئيس "مشروعات البرلمان": على الحكومة عدم إرسال مندوبين لا يملكون القرار

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

الأقصر تستعد لتشغيل خط طيران جديد يربط المحافظة بشرم الشيخ الخميس المقبل

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 42% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة