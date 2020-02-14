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أمريكا تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:14 م
أمريكا تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التى شهدتها البلاد عام 2009.

وأضاف بومبيو فى بيان "المزاعم المثارة ضد شافيندرا سيلفا حول ارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان والتى وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات (الحقوقية) خطيرة وموثوقة".

كان تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا فى أغسطس آب الماضى قد أثار انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ولحتفلت سريلانكا، بالذكرى الـ72 للاستقلال عن بريطانيا بتنظيم عروض عسكرية. ورفع رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا العلم الوطنى السريلانكى خلال الاحتفال بيوم الاستقلال فى كولومبو، وفى 1972، تم إقرار دستور لإنهاء الارتباط بالاستعمار البريطانى، وتم إنشاء الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية السريلانكية. ويعتبر يوم 4 فبراير هو اليوم المحدد من كل عام لتحتفل فيه سريلانكا بذكرى عيد الاستقلال.

ويعتبر عيد الاستقلال تاريخ من كل عام تحتفل فيها الشعوب والدول بمناسبة مرور أعوام على الاستقلال أى التحرر أو استعادة الحرية من استعمار أجنبى أو وصاية خارجية، وهو تذكير للأجيال الناشئة بمدى معاناة الآباء من أجل الحصول على الحرية وغرس روح المواطنة وحب الوطن فى قلوبهم.


بومبيو

سريلانكا

القائمة السوداء

أمريكا

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