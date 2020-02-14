أمريكا تتوصل لاتفاق مع طالبان لخفض العنف

ميونيخ (رويترز)

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لخفض أعمال العنف مع حركة طالبان مما قد يؤدى إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المسؤول للصحفيين فى مؤتمر أمنى فى ميونيخ إن اتفاق خفض العنف لمدة سبعة أيام لم يبدأ بعد.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية فى المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التى تتفاوض من أجل اتفاق سلام فى أفغانستان.

وأضاف بومبيو، فى حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه فى رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس فى العنف قبل البدء فى مزيد من المناقشات المتعمقة التى تشمل كل الأطراف فى أفغانستان.