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أسواق للمعلومات: مصر الأولى فى تصدير البرتقال للعام الثانى على التوالى

الجمعة، 14 فبراير 2020 12:00 ص
أسواق للمعلومات: مصر الأولى فى تصدير البرتقال للعام الثانى على التوالى برتقال
كتب هانى الحوتى

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قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن مصر حافظت على صدارة قائمة الدول المصدرة للبرتقال للعام الثاني علي التوالي بنحو 38% من إجمالي صادرات العالم بعد أن كانت تحتل المركز الثاني خلفاً لأسبانيا، بإجمالى  1.718 مليون طن، حيث يتم تصدير حوالى 50% من الإنتاج المحلى، مرجعة ذلك إلى ضعف الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، وزيادة الإنتاج بمعدل أكبر من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى انخفاض سعر المحصول في أسبانيا بنحو 23% ليتراوح سعر الكيلو ما بين 12 إلى 18 سنت، وهو ما تسبب في خسائر للتجار جعلت الكثير منهم يمتنعون عن التصدير وهو ما ساعد مصر لتحافظ على المرتبة الأولى في الصادرات.
 
وبلغ إجمالي صادرات البرتقال فى العالم خلال عام 2019 نحو 4.734 مليون طن، ويعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والسعودية وهونج كونج والعراق أكبر الدول المستوردة للبرتقال في العالم، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2019 حوالى 284 ألف طن تليها السعودية بنحو 271 ألف طن والصين 214 ألف طن وهولندا 130 ألف طن، وبلغت قيمة الصادرات المصرية من البرتقال خلال موسم 2018/2019 نحو 662 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار بالموسم الماضي بنسبة زيادة 2% رغم تراجع الأسعار بهذا الموسم ولكن نتيجة لارتفاع الكميات المصدرة.
 
وأنتجت مصر خلال عام 2019 ما يقرب من 3.420 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الأشجار بمقدار 350 ألف شجرة بنسبة زيادة 3% ليصل إجمالي الأشجار المثمرة 12.650 مليون شجرة مقارنة بالعام الماضي الذى بلغ نحو 12.300 مليون شجرة، ومن العوامل التي أدت إلى تشجيع المزارعين لزيادة الإنتاج وجود الظروف الملائمة لنمو البرتقال في الأراضي الزراعية المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على البرتقال المصري في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع إنتاج البرتقال في السنوات العشر الأخيرة بنسبة 44% أي بنحو 1.05 مليون طن وذلك لتلبية الطلب المحلى والعالمي مقابل إنتاج حوالي 2.37 مليون طن في عام 2009.
 

برتقال

أسواق للمعلومات

صادرات البرتقال

اسبانيا

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