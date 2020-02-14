"أسواق للسلع": مصر استوردت 30.8 مليون طن من السلع الاستراتيجية فى 2019

كتب هانى الحوتى

شهد عام 2019 ارتفاعاً فى حجم واردات السلع الاستراتيجية، وكذلك حجم الفاتورة الاستيرادية ليصل إجمالى الواردات 30.8 مليون طن مقابل 28.8 مليون طن بعام 2018 بفارق 1.96 مليون طن أى بنسبة زيادة 7%، وساعد على هذا ارتفاع واردات كل من ( الذرة – القمح – الزيت – بذرة الصويا – الأرز – كسب العباد ) بفارق 2.73 مليون طن عن العام الماضى من نفس السلع، فيما تراجعت واردات بعض السلع الأخرى ومنها ( السكر – الفول – كسب الصويا – الجلوتين - الدى دى جى ) بفارق 767 ألف طن عن العام الماضى من نفس السلع، وذلك بحسب بيانات لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية.

وأوضحت "أسواق"، أن زيادة حجم وارادات مصر لم يكن نتيجة ارتفاع الاستهلاك الداخلى؛ فعام 2019 شهد انكماش اقتصادى فجميع المستثمرين فى قطاع المحاصيل وربما فى معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى عانوا من انخفاض الطلب وغياب السيولة النقدية لدى المستهلك بعدما تجمدت أرصدته إما فى أصول عقارية أو شهادات بنكية لمجابهة التضخم الذى أصاب الاقتصاد المصرى منذ تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

وأرجعت "أسواق"، أسباب زيادة واردات السلع الاستراتيجية فى العام الماضى، إلى ظهور الكثير من التجار والمستوردين على الساحة، وعملهم بطاقة أكبر من حجمهم الفعلى بناءً على حجم السيولة الممنوحة لهم من البنوك، حيث ساعد على ذلك تراجع أسعار الفائدة، فقد وصل متوسط سعر فائدة الإقراض (مدة سنة) للشركات من البنوك خلال عام 2019 حتى شهر نوفمبر إلى 16.3% مقابل 18.4% بعام 2018 بتراجع بلغ نسبته 2.1% خلال العام ليصل بشهر نوفمبر 2019 إلى 14.4% وهو ما تسبب فى بعض الرواج فى السوق.