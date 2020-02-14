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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 14-2-2020

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:06 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 14-2-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 14-2-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

وننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى:

 

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى
 

يورو (EUR)

1 يورو = 4.07 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.25 يورو
 

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.89 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.20 جنيه استرليني
 

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.83 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي
 

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.52 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.40 دولار أسترالي
 

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 29.29 ين ياباني
 

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري
 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي
 

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 13.77 جنيه سوداني
 

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 32.19 دينار جزائري
 

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.947 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 

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