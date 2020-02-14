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الجمعة، 14 فبراير 2020 07:02 م
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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 14-2- 2020

الجمعة، 14 فبراير 2020 05:31 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 14-2- 2020 الذهب
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 14-2-2020، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بأمس، حيث سجل "عيار 24" سعر 189.31 ريال سعودى بما يعادل 50.46 دولار أمريكى، بينما سجل أسعار الذهب عيار 21 سعر 173.54 ريال 46.26 دولار.
 

وجاءت أسعار الذهب فى السعودية كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 190.92 ريال  50.90$

سعر الذهب عيار 22 175.01 ريال 46.66$

أسعار الذهب عيار 21 167.06 ريال 44.54$
 
أسعار الذهب عيار 18 143.19 ريال 38.18$
 
سعر الذهب عيار 14 111.37 ريال 29.69$
 
سعر الذهب عيار 12 95.46 ريال 25.45$
 
أسعار أوقية الذهب 5,938 ريال 1,583$
 
أسعار جنيه الذهب 1,336 ريال 356.33$
 
أسعار كيلو الذهب 190,919 ريال 50,904$
 
أسعار الذهب اليوم فى السعودية تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم أسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة المستثمرين فى السعودية، نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمى، وفى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقى الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى السعودية أو بباقى الدول العربية.
 
من أهم الاسباب التى تؤثر على انخفاض أو ارتفاع الذهب فى السعودية أو فى العالم حتى هو سعر الدولار، حيث أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية وبمعنى أدق أنه بحالة ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤدى ذلك مباشرة إلى انخفاض أسعار الذهب فى السعودية وفى البورصة العالمية للذهب، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الدولار يؤدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الذهب فى السعودية، ولذلك يجب مراقبة وضع الدولار.
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.
 

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