آداب بنها تطلق مبادرة "فكر قبل ما تشير" لمواجهة الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت كلية الآداب بجامعة بنها بقيادة الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية مبادرة "فكر قبل ما تشير"، لتنمية وعي الشباب الكامل والتفكير قبل شئ قبل نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد مما ينشر فغالبا ما تكون هناك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي مغلوطة ولا علاقة لها بالواقع وتستهدف النيل بالوطن، ويتم نشرها دون وعي أو إدراك بما تستهدفه هذه المنشورات.

وأكدت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ببنها، أن المبادرة تستهدف التأكد من المعلومات والبحث عن مصادرها الأصلية والتأكد مما إذا كانت صحيحة أم لا، وعلى هذا الأساس يحدد موقفه من نشرها أم لا، موضحة أن المبادرة برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأضافت "الرباط"، أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ظاهرة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لها عن طريق حملة مكثفة لنشر الوعي بين الشباب بضرورة الحرص في كل شيء ينشره عبر تلك المواقع، خاصًة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، موضحة أن أبناء الكلية من الشباب والفتيات أبدوا رغبتهم في المشاركة في فعاليات المبادرة ونشر هذه الخطوة الإيجابية فيما بينهم لدرء الشائعات.

وأوضحت عميد كلية الآداب ببنها، أن هذه الشائعات تأتي عبر منشورات يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من صحتها، وهي بالضرورة قد ينتج عنها بعض الأزمات منها نشر مظاهر الذعر بين المجتمع، مشيرة إلى أنه نظرا لسوء استخدام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تم نشر فيديوهات وصور مفبركة تثبها منصات جماعات الإخوان الإرهابية لنشر القلاقل بين افرد الشعب المصري، وهو ما دفعنا لنشر الوعي لهذه الفئات.