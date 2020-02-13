NBC News: جدار المكسيك يهدد مواقع مقدسة لقبيلة من السكان الأصليين

كتبت:نهال طارق

حذر تقرير أمريكى من أن مواقع حفر الجدار الحدودى الذى يريده الرئيس دونالد ترامب مع المكسيك، تهدد بعض المناطق المقدسة.

وقد ظهرت إشارات على مدار الأسبوع الماضي في منطقة النصب التذكاري الوطني لأورجان بيب كاكتوس، تحذر من التفجيرات وهي منطقة صحراوية في جنوب غرب ولاية أريزونا الأمريكية التى تشترك في حدودها الجنوبية مع المكسيك، وفقا لما نشرته شبكة إن بي سي الأمريكية.

يقوم العمال في المنطقة باستخدام المتفجرات لإزالة التلال من المنطقة، وتمهيد الأراضي لبناء الجدار الحدودي الذي اقرته إدارة ترامب وهو ما أثار قلق الجماعات البيئية من أن مواقع الدفن المقدسة وأراضي الأجداد معرضة لخطر الإضرار بشكل لا رجعة فيه.

ومنذ عام 1976 تم الاعتراف بالحديقة التي تبلغ مساحتها 516 ميلًا مربعًا والتي تضم أكثر من عشرين نوعًا فريدًا من الصبار وأنواع لا كثيرة من الحياة البرية كمحمية طبيعية تستحق الحفاظ عليها من قبل اليونيسكو.

وفي نفس السياق ذكرت الجمارك الأمريكية وحماية الحدود في بيان أنه من المتوقع أن تستمر التفجيرات المحدودة المسيطر عليها في جزء من الحديقة المعروفة باسم Monument Hill حتى نهاية فبراير، وأضافت الوكالة أنه يوجد مراقب بيئي خلال هذه الأنشطة لضمان سلامة الموقع.

ومن جانبها، عبرت لاين جوردال وهي من مناصري البيئة وتعمل لصالح مركز غير ربحي للتنوع البيولوجي في أريزونا وآخرون إنهم قلقون بشأن الطريقة التي تقوم بها الحكومة الفيدرالية لبناء الجدار دون أي تشاور مع Tohono O'odham Nation، وهي قبيلة معترف بها فيدرالياً لها أرض وأعضاء من كلا الجانبين في الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ووفقا للتقرير استخدمت إدارة ترامب التنازلات الفيدرالية بما في ذلك تجاوز قانون حماية المقابر وإعادتها إلى الوطن لدفع المشروع إلى الأمام، وقالت جوردال إنه على الرغم من الدعاوى القضائية لوقف الإجراءات، فإن العملية التي تشمل النصب التذكاري الوطني أصبحت أسهل لأن المنطقة خاضعة للسيطرة الفيدرالية.

قام النائب راؤول جريجالفا عن أريزونا والذي تضم منطقته محمية القبيلة بجولة في المنطقة الشهر الماضي ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أن منطقة Monument Hill هو مكان مقدس

وشارك بعض النشطاء صور على وسائل التواصل الاجتماعي لصبار الساجوارو القديم الذي يرجع تاريخه إلى مئات السنين وهو مدمر كما طالبت قبيلة Tohono O’odham وزارة الأمن الداخلي "بوقف هذا الاعتداء على المواقع المقدسة".

وبحسب التقرير أصبح جدار المكسيك موضوعا رئيسيا لسياسة الهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب حيث قال خلال خطابه عن حالة الاتحاد الأسبوع الماضي إن أكثر من 500 ميل من الحواجز سيتم الانتهاء منها بحلول أوائل العام المقبل.

يذكر ان الإدارة الامريكية أعلنت قبل عام عن حالة طوارئ وطنية على طول الحدود وهو ما اعتبره الكثير إجراء تنفيذي مثير للجدل لتحرير مليارات الدولارات لتمويل مشاريع الجدار الحدودي الجديدة.

وقال المسؤولون إن الحديقة كانت تعتبر ذات يوم واحدة من أخطر المناطق في الولايات المتحدة التي يفضلها مهربو المخدرات ففي عام 2002 أصيب حارس في الحديقة بالرصاص أثناء محاولته القبض على شخصين كانا يعبران بشكل غير قانوني ولكن مع انخفاض عدد المعابر غير القانونية في السنوات الأخيرة أعيد فتح جزء من المتنزه الذي كان مغلقًا أمام الجمهور في عام 2015.