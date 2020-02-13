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الخميس، 13 فبراير 2020 01:49 م
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CNN: إيلون ماسك على وشك أن يصبح أغنى رجل في العالم

الخميس، 13 فبراير 2020 01:49 م
CNN: إيلون ماسك على وشك أن يصبح أغنى رجل في العالم ايلون ماسك
كتبت:نهال طارق

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قالت شبكة سي ان إن الأمريكية، إن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية سيتاح له إمكانية شراء 1.7 مليون سهم (على مدى 6 أشهر) بمجرد ان تصل القيمة السوقية للشركة 100 مليار دولار بموجب اتفاق حزمة الأجور التي وافق عليها المساهمون في عام 2018.

 

وبلغت القيمة السوقية للشركة 139.6 مليار دولار لتصبح ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بعد تويوتا، وتجاوزت تسلا القيمة السوقية البالغة 100 مليار دولار قبل بضعة أسابيع فقك في ال 22 من يناير الماضي.

 

إذا بقي متوسط ​​سعر سهم Tesla عند سعر إغلاق يوم الثلاثاء عند 774.38 دولارًا للأشهر القليلة القادمة، فقد يحقق السهم متوسط ​​100 مليار دولار على مدار ستة أشهر بحلول 17 أبريل.

 

ووفقا للتقرير، فإن حزمة الأجور المتفق عليها في 2018 لديها القدرة على جعل الرئيس التنفيذي للشركة أغنى رجل في العالم إذا استمرت تسلا في النمو بنفس المعدلات.

 

إذا وصلت Tesla إلى القيمة السوقية البالغة 650 مليار دولار وهو أعلى قيمة من جميع الشركات الأمريكية باستثناء أربع منها (ابل ومايكروسوفت وجوجل وامازون) سيتم رفع سقف ما سيتحصل عليه مسك.

 

ووفقا للتقرير، ستكون قيمة الدفعة الأولى من خيارات تسلا 716.6 مليون دولار إذا تم احتسابها على سعر اغلاق السهم يوم الثلاثاء الماضي البالغ 774.38 دولار.

 

وبموجب شروط الحزمة لم يكن على الشركة ان تدفع الى رئيسها التنفيذي أي شيء ولكن هذا من المرجح أن يتغير قريبا.

 

شهدت أسهم تسلا نجاحًا مثيرًا للإعجاب في الأشهر الثمانية الماضية، حيث أثبتت الشركة للمستثمرين أنها يمكن أن تصبح مربحة، فمنذ أن وصلت إلى أدنى مستوى خلال عام في أوائل يونيو ارتفعت أسهم Tesla بنسبة 338% كما شهدت ارتفاع اخر بنسبة 85 % هذا العام.

 

 


تسلا

سيارات كهربائية

تويوتا

جوجل

امازون

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