71 سفينة تصل ميناء الإسكندرية تحمل بطاطس وذرة وصويا

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل ،حيث تواجد بالميناء 71 سفينة،وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 34 سفينة جاري تفريغهم،منهم 5 سفن شحن بطاطس هي ماناسا إن تشحن 2700 طن،والسفينة ياز تشحن 2500 طن،والسفينة حبيبة إم تشحن 2000 طن،والسفينة حاجي اميره تشحن 2000 طن،والسفينة داناتريدر تشحن 1800 طن.
كما يجرى تفريغ سفينتان قمح هما السفينة وادي طيبة تحمل 63 ألف طن والسفينة تينج جينج هاي علي متنها 58 ألف طن.
وأضاف فى بيان اليوم أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 83 طن علي متن السفينتين ويلدروز ، و جيالونج شان ، وشحنة صويا تزن 104 طن قادمة علي متن السفينتين كريمسون كينج،وتواجد بالمخطاف الخارجى 25 سفينة،وقد تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أنه قد تم التنبيه علي الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.
يذكر أن نفى رضا الغندور المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، ما تداوله نشطاء وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتجول ثلاثة اسود داخل ميناء الإسكندرية، مؤكدا أن الصورة مفبركة وغير حقيقية ليس لها علاقه بميناء الإسكندرية والدخيلة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع،أن ميناء الإسكندرية يوجد به حاليا سفينه تحمل مواشى وارسلت على رصيف ميناء الإسكندرية ولا يمكن أن يتواجد معها حيوانات مفترسة.
كما أوضح أن الصورة لا يظهر فيها سوى حلويات وهى ساحة تخزين فقط لا يمكن القول إنه ميناء كما لا يستطيع أى ميناء بالسماح للحيوانات المفترسة التجول بهذا الشكل.
كما أكد الغندور أن ميناء الإسكندرية يسير بشكل طبيعى فى حركة الشحن والتفريغ ولا يمكن السماح بالحيوانات المفترسة بتواجدها داخل داخل الميناء .
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