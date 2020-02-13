71 سفينة تصل ميناء الإسكندرية تحمل بطاطس وذرة وصويا

وأضاف فى بيان اليوم أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 83 طن علي متن السفينتين ويلدروز ، و جيالونج شان ، وشحنة صويا تزن 104 طن قادمة علي متن السفينتين كريمسون كينج،وتواجد بالمخطاف الخارجى 25 سفينة،وقد تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أنه قد تم التنبيه علي الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.