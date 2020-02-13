سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

6 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة مهندسى الجيزة تعرض ميزانية 2019

الخميس، 13 فبراير 2020 01:00 ص
6 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة مهندسى الجيزة تعرض ميزانية 2019 نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس إيهاب منصور، رئيس النقابة الفرعية، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، يوم الجمعة، 6 مارس 2020، بنادى النقابة بالبحر الأعظم، وذلك لاعتماد قرارات محضر الجمعية العمومية عن السنة المالية 2018، بتاريخ 22 فبراير 2019.

ومن المقرر أن تناقش العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019، وعرض واعتماد ميزانية النقابة الفرعية لعام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية للنقابة عن العام المقبل 2020، بالإضافة إلى النظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت النقابة، أنها مستمرة في استقبال اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية بالجيزة، مكتوبة، حتى 21 فبراير 2020، على أن يتم تقديمها بمقر النقابة باليد، أو إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بها، مشيرة إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفاؤهم منها، لافتة إلى أنه سيتم البدء في الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانونى، أى ربع الأعضاء على الأقل، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم الدعوة للانعقاد الثانى بعد ساعتين.

وأضافت: يكون الانعقاد صحيحًا، بحضور 50 عضوًا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.

يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر أن تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، علي نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.

 


نقابة المهندسين

نقابة مهندسين الجيزة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة