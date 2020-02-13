6 مارس.. الجمعية العمومية العادية لنقابة مهندسى الجيزة تعرض ميزانية 2019

تعقد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس إيهاب منصور، رئيس النقابة الفرعية، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، يوم الجمعة، 6 مارس 2020، بنادى النقابة بالبحر الأعظم، وذلك لاعتماد قرارات محضر الجمعية العمومية عن السنة المالية 2018، بتاريخ 22 فبراير 2019.

ومن المقرر أن تناقش العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير مراقب الحسابات لعام 2019، وعرض واعتماد ميزانية النقابة الفرعية لعام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية للنقابة عن العام المقبل 2020، بالإضافة إلى النظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر في المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية.

وأوضحت النقابة، أنها مستمرة في استقبال اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية بالجيزة، مكتوبة، حتى 21 فبراير 2020، على أن يتم تقديمها بمقر النقابة باليد، أو إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بها، مشيرة إلى أنه يحق حضور الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكات النقابة المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفاؤهم منها، لافتة إلى أنه سيتم البدء في الانعقاد الأول للجمعية العمومية عند اكتمال النصاب القانونى، أى ربع الأعضاء على الأقل، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم الدعوة للانعقاد الثانى بعد ساعتين.

وأضافت: يكون الانعقاد صحيحًا، بحضور 50 عضوًا على الأقل، وإلا فسيتم تكرار الدعوة للجمعية العمومية حتى يتم ذلك.

يأتى ذلك بالتزامن، مع إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، إنه من المقرر أن تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفى، علي نصف مقاعد الشعب بالنقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، يوم الجمعة 28 من فبراير الجارى.