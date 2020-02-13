سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 01:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

الخميس، 13 فبراير 2020 12:03 ص
5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها الاتحاد الأفريقى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة، أن هناك إنجازات عديدة للدولة المصرية فى القارة الأفريقية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، موضحًا أن مصر ساهمت فى جهود زياد الاستثمار فى القارة الأفريقية من خلال استضافة مصر مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا، والعمل على الخروج بحلول جذرية لحل مشكلات القارة الأفريقية فى الاستثمار، إلى جانب وضع تصور للاتحاد الأفريقى من خلال تبنى كافة الأفكار لوضع حلول لتطوير البنية التحتية فى القارة.

وقال الباحث بكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، حيث إن مصر تقدم من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية العديد من الأنشطة والمنح التدريبية فى العديد من المجالات وإرسال أطباء وقوافل مصرية فى أفريقيا، إلى جانب مبادرة مصر فى المساهمة فى القضاء على فيروس "سى".

وأشار محمد محمود، إلى أن مصر ساهمت فى إطلاق مبادرة لتدريب الشباب الأفريقى من خلال البرنامج الأفريقى للتأهيل الشباب للقيادة إلى جانب منحة ناصر لتدريب الشباب، كما حاولت مصر وضع تصور لمحاربة البطالة فى القارة وتبنى مصر مبادرة تأهيل مليون شاب أفريقى بحلول عام 2021.

واستطرد: ساهمت مصر فى محاولة وضع حلول عاجلة لقضايا مكافحة الإرهاب فى القارة، إلى جانب المساهمة فى التشاور من أجل حل كافة المشكلات العالقة فى القارة دون تدخل خارجى، وخصوصاً فى القضية الليبية والخلاف بين الصومال وكينيا، حيث لعبت مصر دور الوسيط فى إعادة الثقة بين الصومال وكينيا.

وفى وقت سابق، كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أبرز الجهود التى حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى مجال دعم الاستثمارات فى القارة السمراء، مشيرة إلى أنه من بين تلك الجهود إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجيا تدعم الاستثمار فى القارة.

وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة المصرية أرست برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرى فى تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول، ويقوم هذا البرنامج على تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البرى والبحرى للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول الأفريقية.


مصر

افريقيا

الاتحاد الافريقى

محمد محمود

القاره الافريقى

اخبار عاجله

اخر الاخبار

اخبار مصر

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

في اجتماع الحكومة.. بدء تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس.. ورئيس الوزراء: ما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي لخدمة قضايا القارة يؤكد حرصنا قيادة وشعبا على التعاون مع الأشقاء

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:47 م

المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقى: القارة السمراء ترفض خطة ترامب وتؤكد القدس عاصمة لفلسطين.. و"الاتحاد" يدعم حق العودة ويدين ممارسات الاحتلال خاصة الاستيطان.. نميرة نجم: نؤيد التسوية فى إطار القانون الدولى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 ص

10 قمم شاركت فيها مصر أثناء توليها رئاسة الأتحاد الإفريقى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 ص

أبرز إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية.. إرساء برنامج دعم الصادرات المصرية لدول القارة.. افتتاح مكاتب تجارية جديدة.. توصيل قضايا القارة للمجتمع الدولى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة