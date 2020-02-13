5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

كتب أحمد عرفة

أكد محمد محمود، الباحث بكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة، أن هناك إنجازات عديدة للدولة المصرية فى القارة الأفريقية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، موضحًا أن مصر ساهمت فى جهود زياد الاستثمار فى القارة الأفريقية من خلال استضافة مصر مؤتمر الاستثمار فى أفريقيا، والعمل على الخروج بحلول جذرية لحل مشكلات القارة الأفريقية فى الاستثمار، إلى جانب وضع تصور للاتحاد الأفريقى من خلال تبنى كافة الأفكار لوضع حلول لتطوير البنية التحتية فى القارة.



وقال الباحث بكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، حيث إن مصر تقدم من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية العديد من الأنشطة والمنح التدريبية فى العديد من المجالات وإرسال أطباء وقوافل مصرية فى أفريقيا، إلى جانب مبادرة مصر فى المساهمة فى القضاء على فيروس "سى".



وأشار محمد محمود، إلى أن مصر ساهمت فى إطلاق مبادرة لتدريب الشباب الأفريقى من خلال البرنامج الأفريقى للتأهيل الشباب للقيادة إلى جانب منحة ناصر لتدريب الشباب، كما حاولت مصر وضع تصور لمحاربة البطالة فى القارة وتبنى مصر مبادرة تأهيل مليون شاب أفريقى بحلول عام 2021.



واستطرد: ساهمت مصر فى محاولة وضع حلول عاجلة لقضايا مكافحة الإرهاب فى القارة، إلى جانب المساهمة فى التشاور من أجل حل كافة المشكلات العالقة فى القارة دون تدخل خارجى، وخصوصاً فى القضية الليبية والخلاف بين الصومال وكينيا، حيث لعبت مصر دور الوسيط فى إعادة الثقة بين الصومال وكينيا.



وفى وقت سابق، كشفت الدكتورة جيهان عبد السلام، الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أبرز الجهود التى حققتها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى فى مجال دعم الاستثمارات فى القارة السمراء، مشيرة إلى أنه من بين تلك الجهود إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجيا تدعم الاستثمار فى القارة.



وأضافت الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة المصرية أرست برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرى فى تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية، وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول، ويقوم هذا البرنامج على تحمل الصندوق نسبة 50% من تكلفة الشحن البرى والبحرى للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول الأفريقية.