49 ألف إصابة و1310 حالة وفاة.. خريطة انتشار فيروس كورونا فى 26 دولة

كتبت فاطمة شوقى

تسبب فيروس كورونا فى وجود ما يقرب من 49 ألف حالة فى العديد من بلدان العالم، الغالبية العظمى، وتم تسجيل 1310 حالة وفاة بسبب الفيروس، وخارج الصين هناك حالات مؤكدة فى 26 دولة آخرى، بما فى ذلك حالتان فى إسبانيا، حسب قناة "ار تى فى"الإسبانية.

وفى السطور التالية نستعرض خريطة انتشار فيروس كورونا فى 26 دولة..

فى قارة آسيا

- الصين (48206 حالة، 1310 حالة وفاة)، حدثت معظم حالات الوفاة الأخيرة فى البر الرئيسى للصين، وتم الإبلاغ عن 49 حالة، وفى ماكاو، تم تسجيل 10 حالات على الرغم من عدم وجود وفيات.

- اليابان (203 حالات)، حدثت معظم الإصابات على متن سفينة سياحية لا تزال راسية فى ميناء يوكوهاما، مع وجود حوالى 3700 شخص فى الحجر الصحى، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة فى اليابان.

- سنغافورة (50 حالة) رفعت سلطات هذا البلد حالة التأهب إلى مستوى اللون البرتقالى، هذا المستوى من التنبيه يعنى أن المرض يُعتبر خطيرا.

- تايلاند (33 حالة)، وأبلغت وزارة الصحة عن أن الحالة الأخيرة لامرأة صينية تبلغ من العمر 54 عاما كانت فى مدينة ووهان.

- كوريا الجنوبية (28 حالة)، ووصل 668 شخصًا إلى سيول على متن رحلتين مستأجرتين من ووهان تم إجلاؤهما من قبل حكومة كوريا الجنوبية.

- تايوان (18 حالة)، حظرت السلطات دخول الأجانب الذين كانوا فى هونج كونج وماكاو، بالإضافة إلى البر الرئيسى للصين، خلال الـ14 يومًا الماضية كإجراء لاحتواء توسع فيروس كورونا الجديد.

- ماليزيا (18 حالة)، وقامت سلطات البلاد بإجلاء العشرات من مواطنيها الأسبوع الماضى الذين حوصروا فى مدينة ووهان الصينية.

- فيتنام (15 حالة)، أكدت السلطات الفيتنامية آخر مريض معروف: طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر أثبتت والدته إصابته بالفيروس.

- الإمارات العربية المتحدة (8 حالات)، أعلنت السلطات عن الحالة المؤكدة الثامنة لفيروس كورونا، وهو مواطن هندى تفاعل مع شخص تم تشخيصه حديثًا.

- الهند (3 حالات)، قدرت منظمى الرحلات السياحية فى البلاد حوالى 500 مليون دولار من الخسائر التى ستؤدى إلى إلغاء السياح من الصين ودول أخرى بسبب فيروس كورونا والتحدث عن "الذعر" فى هذا القطاع.

- الفلبين (3 حالات، وفاة واحدة)، الوفاة الوحيدة الناجمة عن فيروس كورونا فى الفلبين هى وفاة رجل يبلغ من العمر 44 عامًا.

- سريلانكا (حالة واحدة)، المصاب الوحيد هو سائح صينى من هوبى.

- كمبوديا (حالة واحدة)، رجل يبلغ من العمر 60 عامًا من ووهان هو الحالة الوحيدة.

- نيبال (حالة واحدة)، تم اكتشاف الفيروس فى رجل يبلغ من العمر 32 عامًا من مدينة ووهان.

فى قارة أوروبا

- ألمانيا (16 حالة)، ترتبط 14 حالة من الحالات الستة عشر بـWebasto لقطع غيار السيارات، وتنتمى الحالتان الأخريان المؤكدة للإصابة بالفيروس إلى مجموعة من 124 شخصًا تم إجلاؤهم فى 1 فبراير من مدينة ووهان الصينية.

- فرنسا (11 حالة)، تم اكتشاف خمس حالات جديدة فى منطقة هوت سافوا، المصابون، أربعة بالغين وطفل واحد، منهم مواطن بريطانى سافر إلى سنغافورة فى الفترة من 20 إلى 23 يناير ، وعند عودته إلى أوروبا ، أمضى أربعة أيام فى فرنسا فى بلدة Contamines-Montjoie .

- المملكة المتحدة (9 حالات)، أكدت السلطات الصحية أن عدد الحالات التى تم تشخيصها تضاعف، لذلك أعلنت الحكومة الفيروس باعتباره "تهديدا خطيرا ووشيكا".

- إيطاليا (3 حالات)، أظهر إصابة إيطالى، فى الثلاثينات من عمره، أعيد إلى الوطن مع 55 آخرين من ووهان هذا الأسبوع، وهو ثالث مصاب فى إيطاليا، بالإضافة إلى ذلك، دخل السائحان الصينيان إلى مستشفى فى العاصمة الإيطالية.

- إسبانيا (حالتان)، أكدت السلطات حالة ثانية، وهى حالة سائح ألمانى فى جزيرة لا جوميرا.

- روسيا (حالتان)، بدأ الكرملين فى قياس درجة حرارة جميع المشاركين فى الأحداث التى يشارك فيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كإجراء وقائى ضد تقدم فيروس كورونا.

- بلجيكا (حالة واحدة)، أكدت بلجيكا حدوث أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد بعد عودة أحد البلجيكيين التسعة الذين عادوا إلى وطنهم من ووهان الصينية.

- السويد (حالة واحدة)، أكّدت وكالة الصحة العامة فى البلاد الشمالية أول حالة إصابة بفيروس كورونا، امرأة قامت بزيارة منطقة ووهان وقد ظهرت عليها الأعراض بعد عودتها. المريضة فى عزلة فى مستشفى فى ستوكهولم.

- فنلندا (حالة واحدة)، وهو سائح صينى من ووهان، ومعزول فى المستشفى.

فى أمريكا

- الولايات المتحدة (14 حالة)، وكانت الحالة الأخيرة معروفة فى سان دييجو (كاليفورنيا) وهى واحدة من الركاب الذين سافروا من ووهان إلى دولة أمريكا الشمالية على متن طائرة مستأجرة. وقررت إدارة دونالد ترامب الإعلان عن حالة طوارئ صحية عامة والحد من دخول الأجانب الذين زاروا الصين مؤخرًا.

- كندا (7 حالات)، وخرج واحد من المرضى المصابين بالمرض وغادر المستشفى حيث كان يعالج.

- أستراليا (15 حالة)، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستساعد بعض مواطنيها على مغادرة هوبى وحجرهم فى جزيرة كريسماس، ولم يحدد رئيس الوزراء سكوت موريسون عدد 600 من الأستراليين المسجلين فى منطقة هوبى الذين سيتم إعادتهم إلى الوطن ، لكنه أضاف أنهم سيعملون على مساعدة مواطنى نيوزيلندا ودول المحيط الهادئ الأخرى.