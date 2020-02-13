3 توصيات عاجلة لشعبة المصدرين أبرزها لجنة تعامل مع الأزمات الطارئة

كتبت سماح لبيب

أوصت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلى سرعة انشاء لجنة تعامل مع الأزمات الطارئة ويكون لها الصلاحية فى إصدار توصياتها السريعة للوزراء المعنيين واتخاذ القرارات الاقتصادية اللازمة للاستفادة من الأزمات وتقليل أى اثار سلبية على المصدرين.

وقال مصطفى النجارى نائب رئيس الشعبة، أن اللجنة ستساند المصدرين في حالة الأزمات مثلما حدث في انتشار فيروس كورونا في الصين وتوقف الصادرات اليها، ويكون من شأنها فتح أسواق تصديرية جديدة للدول الأخرى فى خطوات سريعة، بالإضافة إلى أزمات توقف الصادرات للدول التي تعرضت مؤخرا للتوترات السياسية وتوقف التصدير اليها أيضا ومنها لبنان والعراق في بعض الأوقات.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن الشعبة عقدت اجتماع طارئ بعد أزمة كورونا ورفعت توصياتها إلى المهندس إبراهيم العربى والذى يقوم بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات عاجلة تدعم من الصادرات المصرية، ولفت إلى أن بنود التوصيات جاءت كالتالى:

1 ـ إنشاء لجنة تعامل مع الأزمات الطارئة.

2 ـ استمرار البنك المركزى المصرى فى مبادراته بتمويل القطاعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 5% ، خاصة وأنها كانت إيجابية على مختلف الشركات.

3 ـ سرعة تنفيذ الأليات لرد أعباء المصدرين "المساندة التصديرية".

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن هناك 80 شركة وقعت اتفاق مع وزارة المالية نص على تسديد مستحقاتهم من الوزارة على 5 سنوات بنحو 20% سنويا وذلك فى مقابل ضخ خطة جديدة لزيادة نمو هذه الشركات فى استثماراتها وزيادة فرص العمل تعادل نسبة المساندة التي تحصل عليها.