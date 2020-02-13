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10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

الخميس، 13 فبراير 2020 12:00 ص
10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا مصلحة السجون - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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10 حقائق أكد عليها السجناء المنتمون للجماعات الإرهابية، أثناء زيارة عدد من مراسلى الفضائيات والمواقع الأجنبية لهم بسجون طرة فى ضاحية المعادى بالقاهرة، حيث قال السجناء:

1 ـ بنتعامل بشكل كويس.

2 ـ نستقبل أسرنا أسبوعياً.

3 ـ نخضع للكشف الطبى يومياً.

4 ـ نقضى وقتا كافيا مع أهالينا فى الزيارات.

5 ـ معاملة كريمة لأسرنا أثناء الزيارة.

6 ـ توفير مكان آدمى لإجراء الزيارة به.

7 ـ السماح بدخول الملابس والبطاطين.

8 ـ السماح بدخول الأكل والمشروبات.

9 ـ السماح لنا بالتريض.

10 ـ استكمال التعليم للدراسين.

واستقبل قطاع السجون عددًا من مراسلى القنوات والوكالات الأجنبية بمصر من بينهم مراسلو قنوات "العربية – روسيا اليوم – سكاى نيوز – الإذاعة الألمانية – ووكالة الأنباء الفرنسية"، وذلك تنسيقًا مع الهيئة العامة للاستعلامات، حيث قاموا بزيارة سجنى "ليمان طرة – عنبر الزراعة" بمنطقة سجون طرة، وتفقدوا عددًا من مرافق السجن "فصول محو الأمية – المكتبة – دروس الوعظ الدينى الإسلامى والمسيحى – المطبخ – العيادات – المستشفى – الصيدلية – ورشة أعمال النجارة – معرض المنتجات الزخرفية – المنتجات الغذائية".

والتقوا عددًا من النزلاء واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة "علاجية – تعليمية – دراسية – ثقافية – دينية" التى يوفرها قطاع السجون للنزلاء، تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان، كما قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تتضمنه من عيادات طبية وصيدليات، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية، كما تناولوا الحديث مع عدد من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم وأطر السياسة العقابية المطبقة داخل السجون.


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