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ولى أمر بمؤتمر تعزيز التعليم: الثانوية الجديدة خفضت الدروس الخصوصية

الخميس، 13 فبراير 2020 01:03 م
ولى أمر بمؤتمر تعزيز التعليم: الثانوية الجديدة خفضت الدروس الخصوصية مؤتمر تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا
كتب محمود طه حسين

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قالت "رباب"، إحدى أولياء الأمور، إن نظام التعليم الجديد فى المرحلة الثانوية وتحديدا فى الصف الثانى الثانوى خفض الدروس الخصوصية، وحقق متعة التعلم، وجعل ابنها يشعر باختلاف فى طريقة مذاكرته وتحصيله للدروس.
 
وأضافت ولى الأمر خلال كلمتها بمؤتمر تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى وبعض الوزراء، أن لديها ابن فى النظام القديم فى الصف الثالث الثانوى والصف الثانى الثانوى، وهناك فرق كبير بين طريقة ومتعة التعلم لدى أبنائها. 
 
من جانبها وجهت مارينا ويس مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مؤكدة أن المؤتمر مليء بالخبراء الذين يساهمون في خلق جيل جديد وتوفير فرص عمل أيضا.
 
وأضافت أن مصر قد بدأت برنامجا طموحا للإصلاح التعليمي بجهود جريئة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سوف يحمل لمصر نتائج واعدة ويتم دمج الكثير من الأجيال القادمة في سوق العمل.
 
وقالت إن البنك الدولي يدعم خطة الحكومة المصرية في الاصلاح التعليمي، والذي عمل علي ادخال موارد التعلم الرقمي والعمل علي تقييم جديد وتدريب للمعلمين مشيرة الي أن كل هذا التطوير سوف يساعد مصر في تمكين المهارات في القرن الحادي والعشرين.
 
وأكدت خلال حديثها أن مجموعة البنك الدولي تظل ملتزمة بدعم خطة الاصلاح التعليمي مؤكدة أن كثير من الجهات المانحة تلعب دور جيد في هذا الامر موجهة الشكر لصندوق المملكة المتحدة لمشاركته بأسهم كثيرة في هذا الامر.
 

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