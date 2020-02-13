سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد المعاهد لمتابعة العملية التعليمية

الخميس، 13 فبراير 2020 06:58 م
وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد المعاهد لمتابعة العملية التعليمية وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد المعاهد
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، معاهد سيدنا داوود، وسيدنا نوح، ومجمع الكويت الإعدادي بنين وفتيات؛ وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بها، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه قام بتفقد الفصول الدراسية، وتابع المناهج، واطمأن إلى توزيع جميع الكتب الدراسية التي وصلت إلى المعاهد.

وأكد على الطلاب بالجد والاجتهاد من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يحققوا النجاح والتفوق، مؤكداً على تفعيل كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتفقد ملحقات المعاهد، ونظافة وانضباط المعاهد.

وكان قد اجتمع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد أحمد الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي بمديري الإدارات وموجهي العموم؛ للتأكيد على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، ودور الموجه المتابع، وبحضور الدكتور أيمن عبدالغني مدير عام التعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الاجتماع التأكيد على دور الموجه المتابع من بداية دخوله للمعهد وحتى نهاية اليوم الدراسي، ودوره في حل المشكلات الطارئة بالمعهد أثناء متابعته، كما تم التأكيد على التزام جميع العاملين بالمعاهد والطلاب بالمظهر والزي الذي يليق بالأزهر الشريف؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم.

وفي سياق متصل، التقى الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عاملات المتعاقد معهن للعمل بروضات المعاهد، وذلك اليوم الخميس، للتأكيد على الإخلاص في العمل، والجد والاجتهاد فيه، ومراقبة الله في السر والعلانية، والالتزام بمواعيد العمل، وإتمام العمل على أكمل وجه.

وبحضور آمال الدهرواي، وإسماعيل أنور، مدير أمن المنطقة، ومحمد سليم مدير الشئون الإدارية، وسيتم توزيع العاملات على روضات المعاهد حسب محل إقامتهن.

 

received_214659109709127
 
 
received_490938561596477
 
 
received_592392681343484

 


الاسكندريه

اخبار المحافظات

ازهر اسكندرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة