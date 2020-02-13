وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد المعاهد لمتابعة العملية التعليمية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، اليوم الخميس، معاهد سيدنا داوود، وسيدنا نوح، ومجمع الكويت الإعدادي بنين وفتيات؛ وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية بها، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وأضاف البيان الصادر اليوم، أنه قام بتفقد الفصول الدراسية، وتابع المناهج، واطمأن إلى توزيع جميع الكتب الدراسية التي وصلت إلى المعاهد.

وأكد على الطلاب بالجد والاجتهاد من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يحققوا النجاح والتفوق، مؤكداً على تفعيل كافة الأنشطة الطلابية المختلفة، وتفقد ملحقات المعاهد، ونظافة وانضباط المعاهد.

وكان قد اجتمع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد أحمد الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي بمديري الإدارات وموجهي العموم؛ للتأكيد على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، ودور الموجه المتابع، وبحضور الدكتور أيمن عبدالغني مدير عام التعليم الابتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية.

وخلال الاجتماع التأكيد على دور الموجه المتابع من بداية دخوله للمعهد وحتى نهاية اليوم الدراسي، ودوره في حل المشكلات الطارئة بالمعهد أثناء متابعته، كما تم التأكيد على التزام جميع العاملين بالمعاهد والطلاب بالمظهر والزي الذي يليق بالأزهر الشريف؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم.

وفي سياق متصل، التقى الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عاملات المتعاقد معهن للعمل بروضات المعاهد، وذلك اليوم الخميس، للتأكيد على الإخلاص في العمل، والجد والاجتهاد فيه، ومراقبة الله في السر والعلانية، والالتزام بمواعيد العمل، وإتمام العمل على أكمل وجه.

وبحضور آمال الدهرواي، وإسماعيل أنور، مدير أمن المنطقة، ومحمد سليم مدير الشئون الإدارية، وسيتم توزيع العاملات على روضات المعاهد حسب محل إقامتهن.