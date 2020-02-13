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وفد صحفى عربى يشهد ختام مهرجان السياحة بدبى.. و50 مليون درهم جوائز للمتسوقين

الخميس، 13 فبراير 2020 03:05 م
وفد صحفى عربى يشهد ختام مهرجان السياحة بدبى.. و50 مليون درهم جوائز للمتسوقين مهرجان دبى للتسوق
دبى _ عمرو جاد

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زار وفد صحفى عربى من مختلف العواصم العربية، مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات مهرجات السياحة والتسوق في دورته الـ 25 والتى شهدت حضور قرابة أكثر من 10 ملايين مشارك على مدى 38 يوماً بواقع 912 ساعة من فعّاليات المهرجان الترفيهية وأنشطة العلامات التجارية وأسواق المهرجان والحفلات الغنائية وغيرها.
 
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بدأت الجولة الصحفية في الفندق الذي يقع في الخليج التجاري في دبي ويتميز بطابعه الهوليودى، تطغى عليه أجواء كاليفورنيا المستوحاة من استوديوهات التصوير، كما يوحي الفندق لنزلائه بأنهم في موقع تصوير للأفلام، حيث يدعى موظفو الفندق "طاقم التمثيل"، ويعرف مدير عام الفندق باسم المخرج. ويجسد فريق العمل مختلف الشخصيات ويرتجلون النصوص لتقديم خدمة فريدة من نوعها.
 
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سجل المهرجان عددا من الأرقام المختلفة فجسد 3847 فعّالية، منها 2059 فعّالية مجانية، وشارك 440 فناناً خلال هذه الفعّاليات، منهم 197 فنانا ترفيهيا متجوّلا. وشهد المهرجان تخفيضات على 1000علامة تجارية فى 4000 متجر، بالإضافة إلى 28 صفقة ضمن مفاجآت المهرجان.
 
 
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وخلال الزيارة، قام الوفد الإعلامى بجولة فى متاجر دبى مول والتى تصل إلى أكثر من 1200 متجراً، حيث الدورة الـ25 من المهرجان جوائز بلغت قيمتها أكثر من 50 مليون درهم فاز بها 8818 شخصا تغيرت حياة معظمهم على إثرها. وشملت الجوائز 87 سيارة، و3096 جائزة ذهبية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وغيرها من الجوائز.
 
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وحسب الإحصاء الرسمى فقد بلغ عدد حضور فعّاليات المهرجان، بما فيها الفعّاليات الترفيهية وأنشطة العلامات التجارية وأسواق المهرجان والحفلات الغنائية وغيرها، أكثر من 10 ملايين على مدى 38 يوماً.

 


دبى

مهرجان دبى

مهرجان دبى للسياحة و التسوق

السياحة و التسوق

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