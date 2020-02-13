وصول 5007 رأس ماشية إلى ميناء الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل ميناء الإسكندرية السفينة BMS piridorm وعلي متنها 5007 رأس ماشية ، وقد حققت السفينة معدلات تفريغ وصلت إلي 3 آلاف رأس في اليوم ، هذا وقد قامت الجهات المختصة بالكشف علي الشحنة للتأكد من خلوها من أي أضرار ومطابقتها للمواصفات قبل تفريغها .

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020 حيث تواجد بالميناء 71 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 34 سفينة جاري تفريغهم، منهم 5 سفن شحن بطاطس هي ماناسا إن تشحن 2700 طن ، والسفينة ياز تشحن 2500 طن ، والسفينة حبيبة إم تشحن 2000 طن ، والسفينة حاجي أميرة تشحن 2000 طن، والسفينة داناتريدر تشحن 1800 طن، كما يجري تفريغ سفينتان قمح هما السفينة وادي طيبة تحمل 63 ألف طن والسفينة تينج جينج هاي علي متنها 58 ألف طن .

وأضاف فى بيان اليوم أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزن 83 طن علي متن السفينتين ويلدروز، وجيالونج شان ، وشحنة صويا تزن 104 طن قادمة علي متن السفينتين كريمسون كينج، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، وقد تم دخول وخروج 9500 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أنه قد تم التنبيه علي الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان .