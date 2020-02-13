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الخميس، 13 فبراير 2020 01:55 م
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وسائل إعلام: مصرف لبنان يقيد أسعار الفائدة على الودائع

الخميس، 13 فبراير 2020 01:41 م
وسائل إعلام: مصرف لبنان يقيد أسعار الفائدة على الودائع أحد مصارف لبنان
رويترز

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قالت عدة وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن تعميما من مصرف لبنان المركزى قد حدد سقفا لسعر الفائدة عند 4% للودائع الدولارية وعند 7.5 %لودائع الليرة اللبنانية.

يحدد التعميم، الذي بثته قناة الجديد وال.بي.ٍسي وام.تي.في، سقفا عند 2% على الودائع الدولارية لأجل شهر و4% على ودائع عام أو أكثر، يسرى السعر على الودائع الجديدة أو المجددة من تاريخ 12 فبراير.

كان وزير المالية اللبنانى غازى وزنى بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان اليوم الخميس، إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما فى ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا. وأضاف وزني أن لدى لبنان خيارات عديدة جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا.

وتابع أن تعميما سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.

وكان قد قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لم يعد بالإمكان حلها بسهولة وأصبحت تستلزم إجراءات إصلاحية قاسية نسبيا، ستطال اللبنانيين جميعا، وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية للمواطنين، وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وأنه بحكم موقع مسئوليته سيمضي قدما في تحقيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من أن تكلفة الإصلاح أصبحت أكبر من أي وقت مضى.


لبنان

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