وزير النقل يوجه بإنهاء تنفيذ محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا قبل نهاية يونيو

كتب رضا حبيشى

كلف المهندس كامل الوزير وزير النقل، هيئة الطرق والكبارى بسرعة وضرورة إنهاء تنفيذ محور سمالوط أعلى النيل بالمنيا نهاية يونيو المقبل بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة بإنشاء محاور علوية لربط شرق وغرب النيل بالصعيد، بحيث يتم إنشاء محور كل 25 كم بطول النيل من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى محافظات الصعيد.



وأكدت مصادر مسئولة بهيئة الطرق والكبارى، أن المحور الجديد يمتد بطول 24 كم شاملا 43 كوبرى ونفق فى مناطق التقاطعات المرورية والترع والمصارف، بينها 4 كبارى رئيسية أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الشرقى وأعلى نهر النيل وأعلى ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد وطريق القاهرة ـ أسوان الزراعى الغربى وأعلى طريق القاهرة ـ أسوان الصحراوى الغربى.



كان وزير النقل قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها /المنصورة، بطول 73 كم لحل التقاطعات السطحية، حيث تفقد القطاعات الأربعة للطريق، والتقى بالمهندسين والعمال وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق، مع الانتهاء من اتجاه المنصورة بكوبرى أسنيت قبل نهاية الشهر الجارى والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبرى أسنيت بالتزامن مع الانتهاء مع المشروع بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل.

وأضاف الوزير، أن كوبرى اسنيت هو أحد الكبارى الخمسة بالمشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأربعة كبارى الأخرى، وهى كبارى صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور، مشيرًا إلى أنها ساهمت فى تحقيق سيولة مرورية كبيرة وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتقليل زمن الرحلة من بنها إلى المنصورة وتقليل استهلاك الوقود للسيارات المارة به، وكذلك القضاء على الاختناقات المرورية عند المدن الواقعة مباشرة على هذه الكبارى مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة فى مستوى السيولة المرورية بالطريق.