وزير الطيران يكرم محمد رحمة أول مصرى يتقلد منصب مدير النقل الجوى بالإيكاو

كتب - أحمد مصطفى

استقبل اليوم الخميس الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمكتبه، محمد خليفة رحمة المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO، والذى قام بتكريمه وتهنئته لحصوله على منصب وكيل المنظمة لشئون النقل الجوى.

ويعد رحمة أول مصرى وعربى من إقليم الشرق الأوسط التابع للإيكاو يتقلد هذا المنصب الرفيع بعد منافسة مع 189 متقدم من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التقدير على الصعيد العالمى لمكانة مصر وريادتها فى مجال الطيران المدنى الدولى.

وفى بداية اللقاء هنأ وزير الطيران رحمة بعبارات الإعتزاز والافتخار على منصبه الجديد، مؤكداً على حرص وزارة الطيران على تقدير الرموز المصرية التى ساهمت بمجهوداتها وخبراتها فى تعزيز الدور الريادى الذى تتمتع به مصر فى مجال صناعة النقل الجوى، وخاصة الذين مثلوا الطيران المدنى في المنظمات والهيئات الدولية المعنية بهذه الصناعة، حيث إنهم مثلاً يحتذى به وصورة مشرفة لبلدهم كل فى موقعهم، وقد أعرب رحمة عن سعادته بهذا التكريم.

الجدير بالذكر أن مكتب النقل الجوى بالمنظمة يضطلع بتخطيط ومراقبة تنفيذ ثلاثة أهداف من الأهداف الاستراتيجية الخمسة لمنظمة الإيكاو وهي أمن الطيران و التسهيلات والبيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوى، وذلك فى اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة للعام 2030، وكان محمد خليفة رحمة يشغل منصب المدير الإقليمى للمنظمة بالشرق الأوسط منذ مارس 2016، وشغل قبل ذلك منصب وكيل وزارة الطيران المدنى المصرى منذ عام 2013 وكذلك مستشارا لوزير الطيران.