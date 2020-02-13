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وزير التعليم يوضح حقيقة حصول الطلاب على إجازة الخميس والجمعة من كل أسبوع

الخميس، 13 فبراير 2020 06:08 م
وزير التعليم يوضح حقيقة حصول الطلاب على إجازة الخميس والجمعة من كل أسبوع التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه الإجازة التى سيتم منحها للاطفال فى نظام التعليم الجديد هى الإجازة العادية المتعارف عليها، موضحا أن المقصود هو أن الطالب يستمتع بوقته نهاية الأسبوع وليس معنى ذلك أن يتم منحه إجازة يوم الخميس، قائلا: "نظام التعليم الجديد قائم على متعة التعلم وليس تحميل الطالب بواجبات دراسية".
 
 
واستعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عندما أعلن تبنى مشروع التعليم الجديد والذى يهدف إلى بناء الإنسان تحت شعار نحو "مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتدشين بنك المعرفة المصرى في عام 2016 والذى يجمع كل المعلومات على كافة التخصصات للمصريين. 
 
 
وقال شوقي، في كلمته، إنه أكثر من مليون ونصف شخص قاموا بزيارة موقع بنك المعرفة المصري صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذا يعتبر بمثابة تقدم وإنجاز كبير، مشيرًا إلى أننا نعمل على هذا التطوير ليكون لدى أولادنا القدرة على مواكبة التعلم والثورة التعليمية الجديدة. 
 
 
وأوضح الوزير أنه يتم العمل بالتوازي في أكثر من محور ومنها المدارس اليابانية والتي عددها يصل إلى 40 مدرسة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وعددها الآن 11 مدرسة، وتوقيع اتفاقية مع ألمانيا بخصوص ضمان الجودة وإنشاء مركز لتدريب المعلمين، وفى عام 2018 تم الإنتهاء من تدريب 22 ألف معلم لذوي الاحتياجات الخاصة. 
 
 
وتابع: "نوجه رسالة اليوم لأولياء الأمور أن الدرجات ليست الهدف الأساسي من التعليم ولن تفيد أولادكم فى العالم الجديد ومنذ تولينا الوزارة كان لدينا هدف وكانت التحديات كبيرة، ونحن نعلم الطلاب فى المراحل العمرية الأولى ليصبح لدينا طفل مصرى شغوف بالعلم والتعلم والمعرفة يستطيع المنافسة فى القرن الحادى والعشرين.
 
 

التربية والتعليم

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