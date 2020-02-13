وزير التعليم: وصول 100 فصل ذكى متعدد الاستخدام لتقليل الكثافات الطلابية

أعلن طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وصول 100 فصل ذكى خلال الشهر الجارى ليتم استخدامه كمدارس مجتمعية ومدارس فصل واحد، مضيفا أن "هذه الفصول يمكن استخدامها بصورة متعددة، فصباحا تكون فصلا ومساء تستخدم كعيادة أو مركز تدريب"، فى إطار خطة تقليل الكثافات الطلابية.

وأضاف طارق شوقى خلال فعاليات مؤتمر تعزيز التعليم فى دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى، أن استمتاع الطفل باللعب جزء أساسى من فلسفة التعليم الجديدة، وأن عدم وجود واجبات بعد اليوم الدراسى مبدأ أساسى فى منظومة التطوير التى ننفذها.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما كان متبعا فى السابق أن الطالب يظل فى أيام الإجازة مثلا يومى الخميس والجمعة يكتب واجباته المدرسية ولا يتمكن من اللعب، لا نقبل به فى منظومة التعليم الجديدة، وهو أيضا نطبق فى فنلندا وبعض الدول المهتمة بتطوير التعليم.

وقال مايك طومسون نائب رئيس مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك، إن الفصول الذكية تستغرق يوما واحدا لتركيبها فور وصولها، وهى عبارة عن فصل متعدد الاستخدامات، ويمكن استخدامه فى البرمجة أو تعليم الكمبيوتر.