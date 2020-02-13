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وزير البترول يلتقي مدير عام المشروعات بارامكو ورئيس انيرجين اليونانية

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 م
وزير البترول يلتقي مدير عام المشروعات بارامكو ورئيس انيرجين اليونانية لقاء الوزير مع وفد أرامكو
كتبت - مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية ، فهد العمارى مدير عام المشروعات بشركة أرامكو السعودية والوفد المرافق على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020".
 
وأكد الملا ، على متانة العلاقات المتنامية والمتميزة بين أرامكو وقطاع البترول على كل المستويات وأن هناك تنسيقاً متكاملاً مع أرامكو فى ضوء العلاقات الاخوية بين البلدين الممتدة منذ سنوات طويلة ، لافتاً إلى أن هذا التعاون يتيح المزيد من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية فى مجال التصميمات الهندسية والمقاولات لزيادة أنشطتها فى السعودية.
 
ومن جانبه أشاد مدير عام المشروعات بأرامكو بالتعاون بين الجانبين وتنامى العلاقات بين الجانبين وكذلك الأداء المتميز لشركتى المقاولات البترولية المصرية "بتروجت وإنبى" ونجاحهما فى تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لشركة أرامكو وفقاً للمقاييس العالمية.
 
وعلى هامش المؤتمر أيضاً، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، رايان  لاركن،  رئيس الشركة البريطانية المتحدة للزيت والغاز والوفد المرافق له ، حيث تم خلال اللقاء استعراض موقف عمل الشركة فى مصر فى منطقة امتياز أبو سنان بالصحراء الغربية ، وأشار رئيس الشركة أن متوسط الإنتاج الحالى لها يبلغ حوالى 8 الآف برميل مكافىء زيت يومياً، وأن خطط العمل خلال الفترة القادمة تستهدف زيادة الاستثمارات لزيادة إنتاجها لدعم وجودها فى السوق المصرى.
 
كما استقبل الوزير رئيس شركة انيرجين اليونانية والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء استعراض برامج الشركة للاستحواذ على أصول شركة أديسون فى مختلف أنحاء العالم ومنها مصر ، وأكد رئيس شركة انيرجين أن الشركة ستركز فى المرحلة القادمة على الاستمرار فى قطاع البترول المصرى فى ظل جاذبيته للاستثمار والفرص الواعدة التى يمتلكها ونتائج الأعمال المتميزة التى حققتها مصر ، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
 
لقاء الوزير مع الشركة المتحدة
لقاء الوزير مع الشركة المتحدة

لقاء الوزير مع وفد أرامكو
لقاء الوزير مع وفد أرامكو

لقاء الوزير مع وفد انرجين
لقاء الوزير مع وفد انرجين

 


البترول

الغاز

أرامكو

انيرجين

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