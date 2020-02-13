وزير الإعلام البحرينى: العلاقات البحرينية المصرية نموذج فى التضامن العربى

كتب كامل كامل

استقبل على بن محمد الرميحى وزير شؤون الإعلام البحرينى فى مكتبه اليوم الخميس ياسر محمد أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء البحرينية، رحب الوزير بالسفير المصري، خلال اللقاء، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى مهامه الدبلوماسية، ومعربًا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، باعتبارها نموذجًا فى التضامن العربى والحرص المشترك على الأمن والسلم الإقليمى والعالمي.

من جانبه، أعرب السفير ياسر شعبان عن شكره وتقديره لوزير شؤون الإعلام على ترحيبه وحسن استقباله، واهتمامه بتوطيد أواصر العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون والتنسيق الإعلامى لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أصدر العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمران ملكيان بتعيين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشاراً للملك للشئون الدبلوماسية، وتعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، صدر عن حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، مرسوم ملكى رقم (4) لسنة 2020 بتعيين وزاري، جاء فيه:

المادة الأولى: "يُعين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى وزيراً للخارجية"، المادة الثانية: "على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية".