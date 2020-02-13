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وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 12 ألف مواطن بـ "عزبة الهجانة"

الخميس، 13 فبراير 2020 11:32 ص
وزيرة الصحة: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 12 ألف مواطن بـ "عزبة الهجانة" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الكشف الطبى والعلاج بالمجان لـ 12 ألف و782 مواطنًا منذ وصول القافلة الطبية المجانية الشاملة لمنطقة عزبة الهجانة، فى اليوم التاسع من شهر فبراير الجارى حتى أمس.
 
وكشفت الوزيرة أنها وجهت بتنظيم القافلة الطبية بصفة دورية شهرية لأهالى منطقة العزبة بالمجان، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين فى المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، عقب زيارته الأخيرة لمنطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في كل من تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، وجراحة الفم والأسنان، والجلدية والتناسلية، والجراحة العامة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، لافتًا إلى تحويل 570 مواطنًا لمستشفى منشية البكرى لإجراء عمليات جراحية واستكمال فحوصات متقدمة.
 
وأشار مجاهد إلى أنه تم فحص 777 مواطنًا بمعامل الدم والطفيليات، و50 مواطنًا بالأشعة السينية، بالإضافة إلى 299 مواطنًا تلقوا خدمة الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر، مضيفاً أنه تم تثقيف 800 مواطن من خلال ندوات توعوية صحية تم عقدها على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، والعناية بالمسنين.
 
وأضاف مجاهد أنه تم نقل 40 حالة بالإسعاف إلى مستشفى منشية البكرى لاستكمال عمل فحوصات متقدمة، وإعادتهم مرة أخرى للمنطقة، كما تم مناظرة 42 مواطنًا باللجنة الثلاثية للعلاج على نفقة الدولة حيث تضم القافلة موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التى تتطلب تدخلات جراحية.
 
وأكد "مجاهد" أن القافلة توفر  120 صنفًا من الأدوية تغطى كافة الأمراض، بالصيدلية المتنقلة، وسيارتى إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكرى لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان، بالإضافة إلى توفير عربة للتسجيل الطبى، ووحدة لاستطلاع رأى المواطنين فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

 


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