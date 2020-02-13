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وزيرة التعاون الدولى لرئيس بكتل الأمريكية: نهدف لخلق التكامل وإقامة شراكات

الخميس، 13 فبراير 2020 09:25 ص
وزيرة التعاون الدولى لرئيس بكتل الأمريكية: نهدف لخلق التكامل وإقامة شراكات الدكتورة رانيا المشاط ورئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية
كتبت هند مختار

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بريندان بيترز بكتل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل الأمريكية، بحضور السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة لدى القاهرة.
 
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، فى بداية اللقاء، إلى عمق العلاقات التى تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تهدف لخلق التكامل وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.
 
رانيا المشاط ورئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية
رانيا المشاط ورئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية
 
وأكدت الوزيرة، أهمية توافق مشروعات الشركة مع الاولوية التنموية لمصر مع التركيز على المشروعات التى تساهم فى تمكين المرأة وتحافظ على البيئة وتوسع من التكنولوجيا الرقمية، موضحة أن الحكومة تقوم بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتطوير شبكات الطرق والكبارى، مع إشراك القطاع الخاص فى هذه المشروعات، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة بكتل الأمريكية، أن شركته واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء وإدارة المشروعات فى العالم وتعمل في مصر منذ عام 1976 كمقاول في المشروعات العملاقة التى تعزز التقدم والنمو الاقتصادى طويل المدى، وذلك فى مجالات البنية التحتية والطاقة والبيئة والبترول والغاز والكيمياويات والتعدين، وتوفر الشركة الدعم اللازم لأصحاب المشاريع فى الحصول على التمويل.
 
وأكد اهتمام شركته بالاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال بناء القدرات والتدريب فى مجالات مختلفة فى مصر، مشيدا بجهود الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، والتى تحفز شركته على التوسع فى نشاطها وتمويل القطاع الخاص فى مصر، فى ظل الانجازات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادى.
 
 

 


وزارة التعاون الدولى

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