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وزيرة التعاون الدولى تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعميق التعاون بين البلدين

الخميس، 13 فبراير 2020 09:44 ص
وزيرة التعاون الدولى تبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعميق التعاون بين البلدين الدكتورة رانيا المشاط والسفير يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية
كتبت هند مختار

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالسفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، وأكدت تطلع الحكومة المصرية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا الجنوبية، وإقامة مشروعات تنموية جديدة.
 
وأعرب السفير الكورى، عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإنمائى والاقتصادى مع مصر، لتحقيق نجاحات تنموية جديدة بين البلدين، مشيرا إلى اهتمام مجتمع الأعمال الكورى بتوسيع نشاطه فى مصر.
 
وناقش الجانبان، تعميق التعاون الإنمائى بين مصر وكوريا الجنوبية، في إطار الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين، حيث تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية نحو 458 مليون دولار، أبرزها مشروعات تطوير نظم إشارات سكة حديد نجع حمادى الأقصر بطول 118 كم، بقيمة 115 مليون دولار لتشغيل الخط بنظام إلكترونى بدلاً من النظام اليدوى، ما يقلل الحوادث الناجمة عن التحكم اليدوى لإشارات السكك الحديدية، ومشروع توريد وتصنيع 32 عربة قطار لتشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بقيمة 243 مليون يورو، وتطرق الجانبان إلى التعاون مع البنك الكورى للاستيراد والتصدير Korean Exim Bank أكبر مؤسسة كورية تساهم فى التمويلات الذكية للمشروعات التنموية. 
 
وأكد الجانبان أهمية تشجيع القطاع الخاص فى البلدين على الدخول فى مشروعات تنموية بالشراكة مع شركاء التنمية، فى إطار تحقيق التكامل بينهم، وأشاد الجانبان، بقصص النجاح التى تحققها المشروعات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية مثل مشروع انشاء مصنع لمشتقات الدم والبلازما الذى يمثل شراكة بين القطاع الخاص المصرى والكورى.
 
جدير بالذكر أن هذا هو اللقاء الثانى للدكتورة رانيا المشاط، منذ توليها وزارة التعاون الدولى مع مسئولين من كوريا الجنوبية، حيث سبق أن التقت مع وفدًا رفيع المستوى من البنك الكورى للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية برئاسة هوان جون يانج المدير التنفيذى للبنك الكورى للاستيراد والتصدير، فى ختام زيارتهم لمصر لبحث مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وزارة التعاون الدولى

مصر وكوريا

رانيا المشاط

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